Le match : L’énorme remontée des Nets de D’Angelo Russell !

Quelle victoire. Des équipes qui l’emportent après avoir été menés de 15 ou 20 points à un moment de la partie, ça arrive de temps en temps en NBA. Mais alors ça, c’est encore autre chose. Les Brooklyn Nets l’ont donc emporté 123 à 121 contre les Sacramento Kings cette nuit. Mais il faut savoir qu’ils avaient encore 25 points de retard à l’entame du dernier quart temps. 25 ! Ils ont choqué leurs adversaires en réussissant la remontée la plus folle de la saison en seulement douze minutes. Un 45-18 passé dans le quatrième quart pour finalement l’emporter sur le fil.

Selon ESPN, c’est seulement la quatrième fois dans l’Histoire (depuis qu’une horloge des 24 secondes a été installée, en 1954) qu’une équipe conclut un pareil comeback. Jusqu’à présent, les formations menées de 25 points au début du dernier quart temps s’étaient inclinés à 3028 reprises en 3031 matches. Les Nets ont donc défié les probabilités. Avec un énorme D’Angelo Russell au cœur de ce succès. Le meneur All-Star est l’élément moteur de sa franchise et il l’a encore prouvé cette nuit.

Il a inscrit 44 points. Nouveau record en carrière. Surtout, il a mené la révolte des siens en prenant de vitesse la défense des Kings possession après possession. C’est ainsi que Brooklyn est revenu au score. Il a semé le doute chez l’adversaire en marquant coup sur coup. 27 de ses 44 points dans le dernier quart temps. Son boulot a été complété par Rondae Hollis-Jefferson, finalement auteur du panier pour la gagne à quelques secondes de la sirène.

Le joueur : Stephen Curry relance les Warriors

Battus la veille par les Spurs, les Warriors ont repris le chemin de la victoire en battant les Wolves (117-107). Avec un coup de chaud de Stephen Curry. Le double-MVP a marqué 36 points avec notamment 8 paniers à trois-points. Cela faisait un petit moment que l’on attendait un carton du bonhomme. Il a connu quelques passages à vide aux tirs depuis un mois et demi. Mais il était en feu cette nuit et ça a fait toute la différence. Il a inscrit 22 points dans le troisième quart pour enterrer Minnesota. Golden State menait de 16 points à l’entame de la dernière période et ils ont su tenir l’écart. Klay Thompson a ajouté 28 points pour les doubles-champions en titre.

La performance : Premier double-double en carrière pour J.J. Redick

J.J. Redick est ce que l’on appelle un spécialiste. Un joueur qui a un atout fort, quitte à ne se reposer que là-dessus pour faire carrière. Si la polyvalence est maintenant mise en avant en NBA, il fut une époque où il était préférable d’être très fort dans un domaine plutôt que bon un peu partout sans exceller nulle part. C’était plus pratique pour faire carrière. Redick est donc un tireur d’élite.

En réalité, ça fait quelques années qu’il s’est développé au point de devenir un peu plus que ça. Il l’a montré cette nuit lors de la victoire des Sixers contre les Hornets (118-114). Le vétéran a compilé le premier double-double de sa carrière. Il est même passé proche du triple-double en finissant avec 27 points, 10 rebonds et 8 passes décisives.

Son apport a été décisif sur le résultat final, de même que celui de Ben Simmons. L’Australien n’a manqué qu’un seul tir en douze tentatives et il a terminé avec 28 points, 8 rebonds et 5 passes.

Le duel : Khris Middleton et Kentavious Caldwell-Pope en vedettes

Les spectateurs attendaient un choc au sommet entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Certains ont payé une fortune pour aller voir la rencontre entre les Lakers et les Bucks. Ils ont finalement eu le droit à un duel entre Khris Middleton (30 points) et Kentavious Caldwell-Pope (35). En effet, le King et son successeur ont tous les deux déclaré forfaits. Le premier pour se reposer après une saison éprouvante physiquement et nerveusement (officiellement parce qu’il souffre de l’aine) et le deuxième parce qu’il est légèrement blessé à la cheville. En leur absence, Milwaukee a battu Los Angeles (115-101).

Le record : Un de plus pour James Harden

Auteur de 31 points contre les Atlanta Hawks, avec la victoire en prime pour ses Houston Rockets (121-105), James Harden est devenu le premier joueur NBA à inscrire au moins 30 unités contre toutes les autres équipes du championnat au cours de la même saison.

Tous les scores

Hornets - Sixers : 118-114

Hawks - Rockets : 105-121

Bucks - Lakers : 115-101

Timberwolves - Warriors : 107-117

Kings - Nets : 121-123

Clippers - Pacers : 115-109