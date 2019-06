On l'avait quitté gravement blessé pendant le cinquième match de la finale NBA. Victime d'une rupture au tendon d'Achille, Kevin Durant fait à nouveau parler de lui ce mercredi. La raison ? Selon Adrian Wojnarowski, le journaliste très bien informé d'ESPN, l'ailier des Warriors, qui avait signé un contrat de deux ans, avait une option pour y mettre un terme au bout de la premère saison. Et il a bel et bien décidé de l'activer. Résultat, il sera bien agent libre cet été.

Bien évidemment, Durant sera très courtisé sur ce marché. Toujours selon Adrian Wojnarowski, quatre options s'offrent désormais à lui : les Brooklyn Nets, les New York Knicks, les Los Angeles Clippers et Golden State. Les Warriors sont d'ailleurs les seuls à pouvoir lui proposer un contrat de 5 ans à 221 millions de dollars, soit le montant maximum. Leurs concurrents, eux, sont limités à quatre ans et 164 millions de dollars. Une différence assez importante qui pourrait être décisive. Pour rappel, Durant a été opéré le 12 juin dernier. Il manquera donc une grande partie de la prochaine saison régulière.