Sorti sur blessure contre New Orleans, Russell Westbrook est touché à la cheville

Début de saison galère pour Russell Westbrook. Le meneur d'OKC s'est blessé à la cheville et a dû quitter ses partenaires lundi soir lors du match remporté 122-116 par son équipe d'Oklahoma City face aux New Orleans. Le MVP 2017 disputait un rebond à Anthony Davis dans le troisième quart-temps et il est retombé sur le pied du pivot des Pelicans. Après s'être tordu de douleur, Westbrook s'est relevé et est rentré directement aux vestiaires, claudiquant.

Son équipe a confirmé, à l'issue du match, qu'il s'agissait d'une blessure à la cheville gauche (probable entorse) pour Westbrook, qui a déjà manqué les deux premiers matches de la saison après s'être fait opérer d'un genou. Avant de se blesser, la superstar du Thunder avait inscrit 17 points, pris sept rebonds et distribué neuf passes décisives.

Grâce à sa victoire, Oklahoma City a remporté son cinquième match de la saison, pour quatre défaites.

(Avec AFP)