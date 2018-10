Tatum patron, Davis et Giannis MVP : Les conclusions hâtives des premiers matches NBA

Houston en défense, c’est inquiétant

131 points encaissés dès le coup d’envoi de la saison. Et à domicile en plus. Une première sous l’ère Mike D’Antoni. Les Rockets n’avaient pas concédé autant de points depuis l’arrivée du coach sur le banc de touche. Ce n’était plus arrivé depuis le 17 janvier 2015 et une terrible rouste contre les Golden State Warriors (106-131), alors lancés vers leur premier titre NBA.

Houston a perdu deux défenseurs-clés pendant l’intersaison – Trevor Ariza et Luc Mbah a Moute. Ils n’ont pas été remplacés. Et ça s’est senti sur le parquet. Carmelo Anthony (9 points pour ses débuts, le premier match de sa carrière dans la peau d’un remplaçant) apporte son talent offensif mais il est une lacune de ce côté du terrain.

Coupes dans le dos, mauvais repli, difficultés aux rebonds ou même carrément dépassés en dribbles, les Texans sont bien trop loin du compte défensivement pour vraiment prétendre au titre cette saison. Ce n’est qu’un match, oui, mais le chemin est finalement très long pour James Harden et ses partenaires. S’ils ne font pas rapidement des progrès, c’est leur place sur le podium à l’Ouest qui risque d’être vite mise en danger.

James Harden, Houston Rockets, NBA 2018Getty Images

Deandre Ayton, c’est déjà très fort

Le service marketing de la NBA a évidemment fait une belle affaire en programmant un choc entre les Suns et les Mavericks dès le premier (enfin, deuxième) soir de la saison. Deux des plus mauvaises équipes de l’exercice précédent parmi les plus excitantes à suivre cette année. Parce que, logique de la draft oblige, elle compte chacun dans leurs rangs l’un des deux rookies les plus attendus de la promotion 2018. C’est Deandre Ayton, premier choix de Phoenix, qui a pris le dessus sur Luka Doncic, le Slovène prodige de Dallas. L’intérieur massif natif des Bahamas a rendu une prestation très solide avec 18 points et 10 rebonds. Voilà de quoi annoncer une première saison très propre.

Surtout que le reste autour est vraiment intéressant. Les Suns ont montré quelques très belles séquences de jeu sur cette rencontre. Peut-être déjà la touche d’Igor Kokoskov, premier coach européen nommé sur un banc NBA (en tant qu’entraîneur principal). Devin Booker – 35 pts, 7 pds – semble lui prêt à passer un nouveau cap. Il a sensiblement progressé saison après saison depuis son arrivée dans la ligue en 2015. Sa première sélection All-Star est peut-être pour très bientôt.

Les Pelicans, c’est effrayant

Si les Rockets ont pris l’eau, c’est aussi parce qu’ils ont affronté une équipe des Pelicans sacrément inspirée. La franchise de Louisiane a peut-être enfin trouvé les soutiens idéaux autour de sa superstar Anthony Davis. En tout cas, la triplette formée avec Nikola Mirotic et Julius Randle fonctionnent à merveille.

Ils ne peuvent pas vraiment jouer tous ensemble sur le terrain mais ils se relaient en duo et ça fonctionne ! Mirotic (30 points) est complémentaire de Davis (32 points) parce qu’il étire le jeu. Randle (25 points) se marie bien avec l’Espagnol ou l’Américain, au choix, grâce à son punch et son aisance face au panier. Un candidat crédible au trophée de meilleur sixième homme de la saison.

Giannis Antetokounmpo, c’est du calibre MVP

Mike Budenholzer veut mettre en place un système qui permet aux Bucks d’exploiter au mieux les qualités de Giannis Antetokounmpo. La stratégie affichée consiste à étirer au maximum les lignes en l’entourant de shooteurs afin de laisser le Grec dézinguer ses adversaires en un-contre-un. Si la défense se resserre sur lui, il n’a plus qu’à servir l’une des gâchettes pour faire payer.

L’équipe est encore en rodage mais Antetokounmpo est bien parti pour faire des statistiques tout au long de la saison en étant encore plus au cœur du jeu de son équipe. 25 points, 18 rebonds et 8 passes sur ce premier match, gagné de justesse contre Charlotte (113-112). Si Milwaukee tient la route, Giannis sera à la lutte avec Davis (entre autres) pour le trophée de MVP.

Jayson Tatum, All-Star en 2019

Kyrie Irving et Gordon Hayward sont les deux principales recrues de l’intersaison à Boston. Ils étaient évidemment déjà dans le Massachusetts l’an dernier mais ils ont tous les deux manqué les playoffs (et même l’exercice complet pour Hayward). Ils ont effectué leur grand retour lors du coup d’envoi de la saison contre Philadelphie. Mais les All-Stars sont encore rouillées. Pas de panique. Jayson Tatum, sophomore de 20 ans, est déjà prêt à tenir le navire. Comme il le faisait pendant les playoffs.

Oubliez son âge, le gamin a le niveau. Il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 23 points. Cela pourrait être le cas encore un moment, le temps qu’Hayward et Irving retrouvent leurs marques. Les Celtics auront plusieurs représentants au All-Star Game et, à ce rythme, Tatum y sera.

Jayson Tatum, l'ailier des Boston Celtics dans NBA 2K19Other Agency

Kawhi Leonard, de retour au sommet

Voilà un bon moment que nous n’avions pas vu Kawhi Leonard jouer. Depuis janvier précisément, sachant qu’il était déjà limité par son étrange blessure aux quadriceps à ce moment-là. Les Raptors, qui ont acquis la star pendant l’été, étaient impatients de le découvrir sur le terrain. Il a rassuré tout le monde sur on état de santé.

Cette première sortie l’indique : Leonard semble parfaitement remis de sa blessure. 24 points et 12 rebonds d’entrée. Il ne devrait pas tarder à retrouver le niveau qui était le sien en 2017 quand il était alors l’un des trois favoris pour le trophée de MVP.

Kawhi Leonard avec le maillot des Toronto Raptors lors de la pré-saison NBAAFP

Josh Hart, titulaire en puissance

On aurait pu miser sur le fait que les Lakers vont jouer vite – et pas toujours bien – toute la saison mais ce ne sont pas des conclusions hâtives, c’est la philosophie recherchée par Luke Walton et son staff. Alors on a préféré se mouiller sur Josh Hart. Le jeune arrière a sorti un très bon premier match cette nuit. 20 points, 8/12 aux tirs, 4 rebonds, 3 interceptions et 2 blocks en 27 minutes.

Il était peut-être même le meilleur joueur de Los Angeles sur le terrain. A côté de ça, le titulaire au poste deux, Kentavious Caldwell-Pope, a traversé le match comme un fantôme (5 pts, 1/3 aux tirs en 27 minutes). Combien de temps encore avant qu’Hart lui prenne sa place dans le cinq ? Le jeune sophomore peut faire une très bonne saison.

C’est un bon défenseur et un joueur adroit de loin, ce qui en fait un complément idéal de LeBron James. Les Californiens ont d’ailleurs cruellement besoin de shooteurs. Hart a mis 3 des 7 paniers extérieurs des Lakers cette nuit. Sans doute pas un simple coup dans l’eau mais bien l’annonce d’une belle révélation à Los Angeles.