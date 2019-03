Warriors et Bucks battus, les cadors mordent la poussière

Le match : Les Warriors moins tranchants

Traditionnellement, les candidats au titre montent en puissance lors de la dernière ligne droite de la saison afin de se mettre en rythme et en confiance pour les playoffs. Mais la fatigue accumulée depuis quatre ans – et autant de finales pour trois titres – commence vraiment à se faire sentir du côté d’Oakland. L’effectif de Golden State est pourtant au complet mais les résultats récents sont décevants. Six défaites en dix matches dont la dernière infligée par Phoenix, lanterne rouge à l’Ouest, cette nuit (111-115).

Les Warriors se sont encore laissé surprendre par un adversaire beaucoup plus faible. Pire, ils ont encore été dominés dans le dernier quart, moment où leurs (très) nombreux talents sont censés faire la différence. C’est Devin Booker, la jeune star des Suns, qui a su mener les siens à la victoire dans ces douze dernières minutes décisives. Il a inscrit 13 points de suite pour Phoenix, achevant du même coup une formation de Golden State privée de Kevin Durant, touché à la cheville, en fin de rencontre. Booker a lui terminé avec 37 points.

Les Suns n’avaient plus battu les Warriors depuis 2014 ! Ils ont été mauvais toute la saison mais ils ont eu le mérite de s’offrir le scalp du premier de la Conférence Ouest après avoir battu le premier à l’Est, Milwaukee, récemment. Cette équipe joue mieux depuis quelques semaines. Tout l’inverse des Warriors, à l’image d’un Stephen Curry à la rue depuis quinze matches (41% aux tirs sur cette période). Le groupe de Steve Kerr est dans le dur. Ça reviendra peut-être, sûrement même, quand les playoffs commenceront. Mais ce n’est pas la meilleure des façons d’aborder les moments les plus importants de la saison.

L’équipe : Les Pistons carburent

Contrairement à Golden State, Detroit montent en puissance à l’approche des playoffs. Avec un moteur qui tourne à plein régime en ce moment. Ce moteur, c’est Blake Griffin, élément central d’une cylindrée qui a gagné cinq matches de suite. Les Pistons ont battu les Bulls hier soir (131-108), avec 28 points de leur intérieur All-Star. Son compagnon dans la raquette n’était pas en reste. Lui aussi en pleine forme, Andre Drummond a compilé un dix-huitième double-double de suite (16 pts, 15 rbds). Un record de franchise, le sien, égalé. Detroit a gagné douze de ses quatorze derniers matches et consolide ainsi sa sixième place à l’Est.

Le joueur : Retour marquant pour Joel Embiid

Absent depuis plusieurs matches, Joel Embiid a finalement retrouvé les parquets cette nuit. Et pas pour n’importe quelle rencontre. Philadelphie recevait Indiana. Un choc important pour la troisième place à l’Est. Le Camerounais a donc repris en force. Il a marqué 33 points et capté 12 rebonds en seulement 28 minutes pour fêter son retour sur le terrain. Dans son sillage, les Sixers l’emportaient contre les Pacers (106-89). Les deux franchises ont désormais le même bilan – 42 victoires et 25 défaites.

Le duo : Aldridge et DeRozan, paire gagnante

Autre équipe en forme en ce moment : San Antonio. Les Spurs ont remporté un cinquième match de suite en battant les Bucks cette nuit (121-114). Une série de victoires qui leur permet de se mettre quasiment définitivement à l’abri d’un retour des Kings, neuvièmes à l’Ouest. Ce succès contre le premier de la Conférence Est porte la marque de DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge. Les deux stars de l’équipe texane ont inscrit respectivement 28 et 29 points. De quoi faire mieux que le probable MVP Giannis Antetokounmpo (27 pts, 13 rbds, 6 pds).

L’action : Quel dunk (?) de Derrick Jones Jr !

L’ancien lauréat du concours de dunk Derrick Jones Jr est allé chercher la balle très, très loin pour la fouetter dans le cercle.

Les Français : Joakim Noah encore précieux

Les Grizzlies ont battu le Magic cette nuit (105-97). Avec donc un affrontement entre deux représentants de l’hexagone : Joakim Noah pour Memphis et Evan Fournier pour Orlando. Le premier a impacté le succès de son équipe en marquant 10 points avec 6 rebonds en sortie de banc. Soirée plus difficile pour Fournier, qui n’a joué que 14 minutes sans marquer. L’arrière du Magic a été expulsé dans le troisième quart temps après avoir pris deux fautes techniques. Un match à oublier pour lui. Autre français engagé hier, Timothé Luwawu-Cabarrot a fini avec 2 points et 2 rebonds pour Chicago.

Tous les scores

Pistons – Bulls : 131-108

Heat – Raptors : 104-125

Sixers – Pacers : 106-89

Hawks – Pelicans : 128-116

Grizzlies – Magic : 105-97

Mavericks – Rockets : 93-94

Timberwolves – Knicks : 103-92

Spurs – Bucks : 121-114

Warriors – Suns : 111-115