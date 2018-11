Russell Westbrook historique, Damian Lillard en feu

Le joueur : Damian Lillard se fâche et plante 41 pts

Les Blazers traversaient une mauvaise passe. Ils restaient sur trois défaites. Il fallait donc se sortir rapidement de cette série négative pour éviter de sombrer au classement de la Conférence Ouest. Les équipes sont si serrées qu’il suffit de quelques matches ratés pour passer du podium à la neuvième place. Damian Lillard, patron à Portland, a assumé ses responsabilités. Il a relancé les siens avec un énorme carton pour venir à bout d’Orlando (115-112). Le meneur All-Star a donc inscrit 41 points avec 10 tirs à trois-points, nouveau record en carrière personnel.

Il n’en fallait pas moins pour battre le Magic, une équipe difficile à manœuvrer. Les Floridiens ont tenté de recoller au score en fin de match sous l’impulsion d’un Nikola Vucevic encore dominant (20 points, 8 rebonds, 7 passes). C’est la deuxième défaite de suite pour Orlando, à chaque fois battu sur le fil contre une place forte de l’Ouest. D’abord Golden State et maintenant Portland.

La performance : Russell Westbrook rejoint Jason Kidd

107. Déjà 107. Véritable machine, Russell Westbrook est désormais troisième au classement des triples-doubles en carrière après avoir compilé son 107e match de la sorte contre les Cavaliers cette nuit. Il est à égalité avec Jason Kidd, qu’il devrait donc dépasser prochainement (dès la rencontre suivante ?). Le meneur All-Star du Thunder a cumulé 23 points, 19 rebonds et 15 passes pour mener Oklahoma City à une victoire aisée (100-83).

Westbrook n’a eu besoin que de 760 matches pour atteindre les 107 triples-doubles alors qu’il en a fallu 1247 pour Kidd. Il talonne désormais Magic Johnson (138) et Oscar Robertson (181). Vu son rythme actuel, il devrait dépasser l’icône des Lakers cette saison ou au début de la suivante. Le record de Robertson semble aussi largement à sa portée. Le joueur de 30 ans est aussi le premier de l’Histoire à avoir enchaîné deux saisons avec un triple-double de moyenne. Série en cours. Il est actuellement à 23,2 points, 10,3 rebonds et 9,8 passes.

Le match : Luka Doncic plonge les Rockets dans le doute

Après un gros mois de compétition, les Mavericks sont pour l’instant en position de jouer les playoffs. Ils sont huitièmes à l’Ouest avec 10 victoires et 9 défaites. L’équipe a même décroché un troisième succès de suite en battant son voisin texan de Houston cette nuit (128-108). Le plus impressionnant ? Cette formation de Dallas est dirigée par un rookie. Pas n’importe quel rookie. Comme on pouvait s’y attendre, Luka Doncic est le meilleur débutant de sa promotion. Et déjà le meilleur joueur de sa franchise. Le Slovène a encore inscrit 20 points et capté 6 rebonds cette nuit.

Ce revers est difficile à avaler pour les Rockets. Ils restent désormais sur quatre matches sans victoire et pointent à l’avant-dernière place de la Conférence Ouest. James Harden a pourtant aligné 25 points, 11 rebonds et 17 passes mais l’absence de Chris Paul était trop importante. D’ailleurs une note rassurante à ce sujet. Houston a des lacunes, certes, mais les joueurs de Mike D’Antoni ont gagné 8 des 12 matches disputés par CP3 et Harden. Ils affichent en revanche un bilan terrible d’une victoire et sept défaites quand l’un des deux manque à l’appel. Tout devrait donc doucement rentrer plus ou moins dans l’ordre si les deux stars arrivent à rester en bonne santé.

Les Français : Rudy Gobert relance le Jazz

Que de bonnes nouvelles pour Utah cette nuit. Donovan Mitchell faisait son retour après deux matches manqués et il a repris très fort en marquant 29 points dont 12 dans le dernier quart temps. Le Jazz apprenait aussi l’arrivée de Kyle Korver, sniper vétéran déniché aux Cavaliers en l’échange d’Alec Burks et deux seconds tours de draft. Et enfin, la franchise de Salt Lake City l’a emporté contre Brooklyn (101-91) grâce à un excellent Rudy Gobert ! Le pivot a compilé 23 points, 16 rebonds et 4 blocks lors du succès des siens. Une nouvelle prestation plus que solide pour le Français le plus constant et le plus performant de la NBA.

Nicolas Batum a marqué 13 points et pris 6 rebonds tandis que Tony Parker inscrivait 6 points pour les Hornets, faciles vainqueurs des Hawks (108-94). 17 points mais la défaite pour Evan Fournier, battu par les Blazers avec le Magic. Frank Ntilikina a encore une fois été transparent : 0 point et 2 passes en 14 minutes lors de la défaite des Knicks contre les Sixers (91-117). Timothé Luwawu-Cabarrot n’a lui joué que quatre minutes (1 point) avec le Thunder, sorti gagnant de son duel avec les Cavaliers.

Record en carrière pour Elie Okobo ! Non utilisé par son coach lors des sept derniers matches de Phoenix, le jeune meneur a enfin eu du temps de jeu et il l'a mis à profit. 19 points en 32 minutes (8/12 aux tirs), soit sa meilleure performance de la saison. Il a aussi délivré 4 passes décisives et volé 3 ballons lors de la défaite des Suns contre les Clippers.

Tous les scores

Blazers – Magic : 115-112

Hornets – Hawks : 108-94

Sixers – Knicks : 117-91

Nets – Jazz : 91-101

Bucks – Bulls : 116-113

Thunder – Cavaliers : 100-83

Rockets – Mavericks : 108-128

Timberwolves – Spurs : 128-89

Pelicans – Wizards : 125-104

Clippers – Suns : 115-99