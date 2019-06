Ils sont plus de quatre-vingt-dix pour seulement soixante élus. Chaque année, de plus en plus de jeunes basketteurs s'inscrivent à la draft dans l'espoir d'être repêchés par une franchise NBA. La plupart ont été formés en NCAA, le championnat universitaire américain. Mais d'autres viennent des ligues européennes ou brésiliennes. Presque cent candidats. Et s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait évidemment Zion Williamson.

Zion Williamson, premier choix unanime

Il n'y a aucun doute sur l'identité de celui qui sera appelé en premier par le commissionnaire NBA Adam Silver. Le phénomène Williamson, attraction basket de l'année, est annoncé comme le joueur à ne pas manquer de cette cuvée depuis plusieurs mois maintenant. Les Pelicans sont déjà excités à l'idée de mettre la main sur un "talent générationnel", comme le définit Kevin Durant, potentiel "successeur de LeBron James", selon Steve Kerr. Au-delà des comparaisons parfois hasardeuses ou fantasmagoriques - on aurait pu aussi évoquer du Charles Barkley ou du Larry Johnson - le jeune homme de 18 ans est un monstre athlétique comme on en a rarement vu à ce niveau.

2,01 mètres pour 129 kilos de muscles. Sa force combinée à son agilité fait de lui un "prospect unique" d'après les mots du célèbre coach universitaire Roy Williams (North Carolina). Il est puissant mais il est aussi véloce et incroyablement explosif. Mais ce n'est pas qu'un phénomène physique, même si cet aspect est impressionnant. Il a aussi une aisance intéressante en dribbles, une certaine vision du jeu et une énergie débordante. Dans le meilleur des scénarios, il peut devenir un jour le visage de la NBA. Dans le pire des cas, il en sera l'un des vingt ou trente meilleurs joueurs à son apogée. Cette draft 2019, c'est d'abord la sienne. Il est la superstar absolue de cette promotion. Et il débutera donc sa carrière professionnelle à New Orleans.

Le top 3 déjà connu ?

Derrière l'inévitable Zion Williamson, deux autres joueurs se détachent : Ja Morant et R.J. Barrett. Il y a une vraie baisse de niveau après ses trois jeunes talents. Donc, sauf surprise de dernière minute, les deux anciens coéquipiers de Zion (Morant au lycée, Barrett à la faculté) seront pris en deuxième et troisième position. Les Grizzlies, qui piocheront après les Pelicans, ont jeté leur dévolu sur Morant, un meneur explosif qui compilait plus de 24 points et 10 passes lors de sa deuxième saison universitaire au sein de la petite faculté de Murray State. Présenté comme un Russell Westbrook plus frêle, il aura des responsabilités dès sa première année en NBA. Les dirigeants de Memphis lui ont même déjà fait de la place en se séparant de Mike Conley, meneur emblématique de l'organisation, mercredi soir. Il devrait former un duo extérieur-intérieur alléchant avec J.J. Jackson, quatrième choix de la draft en 2018. L'avenir de la franchise du Tennessee leur appartient.

Barrett est plus qu'un lot de consolation pour les Knicks, titulaires du troisième choix, s'ils ne le transfèrent pas dans les prochaines heures. L'ailier passé par Duke est le meilleur prospect de l'Histoire du Canada. Une machine à scorer également capable de créer du jeu balle en main. Pour l'anecdote, son père, Rowan Barrett, a longtemps évolué dans le championnat de France et son fils parle donc couramment français.

Une promotion "moyenne" mais quelques belles pioches

Selon les scouts NBA, il y a potentiellement peu de futurs All Stars au sein de cette draft. Mais il est tout de même beaucoup trop tôt pour en juger. Et même sans ça, il y a toujours des bonnes affaires à saisir. Des jeunes joueurs déjà prêts à briller chez les pros ou de futurs équipiers essentiels pour une équipe qui vise le titre ou les playoffs. DeAndre Hunter et Jarrett Culver ont des atouts qui séduiront de nombreuses équipes. Cameron Reddish présente moins de garanties mais il a une grande marge de progression. S'il atterrit dans la bonne situation, il peut devenir l'un des joueurs majeurs de cette promotion. Ils sont tous les trois attendus parmi les dix premiers choix tout comme Darius Garland, considéré comme le deuxième meilleur meneur derrière Ja Morant.

Il y a des joueurs qui seront draftés plus bas mais qui seront particulièrement intéressants à suivre comme Nassir Little, Romeo Langford ou Brandon Clarke. Ou même Bol Bol, le fils de l'ancien joueur NBA Manute Bol, qui peut aussi devenir un pivot terrifiant qu'un flop complet. Sans réel juste milieu.

Trois français en lice

Ils étaient dix français inscrits à la draft en avril. Sept d'entre eux se sont retirés avant la date limite et il reste donc trois : Adam Mokoka (KK Mega Bemax, Serbie), Jaylen Hoard (Wake Forest, NCAA) et Sekou Doumbouya (Limoges CSP, Elite). Mokoka et Hoard, fils d'un ancien pensionnaire du championnat de France, ont plus de chances d'être sélectionnés au second tour. Ils devront alors peut-être ensuite faire leurs preuves lors des ligues estivales pour obtenir un contrat garanti en NBA.

Il y a nettement plus de certitudes autour de Doumbouya. Et même plus que ça ! L'ailier de 18 ans a séduit les recruteurs et les franchises. D'abord lors de sa première saison dans l'élite hexagonale au cours de laquelle il a tout de même marqué 34 points lors d'un match contre Levallois. Ensuite lors des différents essais qu'il a passés avec des équipes NBA. Son âge, son potentiel et ses qualités athlétiques intriguent les staffs US. Il a été invité dans la "Green Room", salle spéciale réservée aux joueurs quasiment assurés d'être piochés parmi les quinze premiers le soir de la draft. Il est même attendu plus haut. Peut-être dès le septième choix que possèdent les mythiques Chicago Bulls. S'il était choisi parmi les sept premiers, il ferait mieux que Frank Ntilikina, français drafté le plus haut dans l'Histoire (huitième choix par les Knicks en 2017).

Une soirée traditionnellement animée par les transferts

En parlant de Ntilikina, le Français est l'un des joueurs susceptibles d'être échangés jeudi soir. Les dirigeants new-yorkais peinent à lui faire confiance. Il serait idéal pour lui de rebondir au sein d'une franchise qui lui offre plus d'opportunités de se développer. Surtout que les Knicks ne demanderont pas une contrepartie trop élevée (un second tour de draft ou un choix en fin de premier tour a priori).

Mike Conley était le principal candidat à un transfert mais les Grizzlies ont donc anticipé la draft en l'envoyant au Jazz mercredi. Parmi les autres joueurs majeurs à surveiller, on pense à Andrew Wiggins, Hassan Whiteside (si quelqu'un en veut…) ou encore Kevin Love. La toile s'est agitée autour des divergences profondes entre Chris Paul et James Harden, brouille qui pourrait mener à une séparation des deux stars des Rockets. Mais il est peu probable que CP3, dont le contrat gigantesque réduit sa valeur quasiment au néant, soit échangé le soir de la draft.