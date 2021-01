Le match : Bradley Beal marque 60 points mais Joel Embiid domine

"J’ai perdu à chaque fois que j’ai battu mes records", regrettait Bradley Beal après une nouvelle soirée très prolifique. L’arrière des Wizards a tout simplement sorti la meilleure performance de la franchise hier soir : 60 points, tout comme Gilbert Arenas en 2006. Mais son équipe a encore perdu, battue par les Sixers (136-141). Parce que malgré tous ses efforts, Beal ne pouvait rien faire contre la puissance de Joel Embiid.

Le pivot camerounais a compilé 38 points et 8 rebonds pour mener Philadelphie à une septième victoire en huit matches. "On me paye pour dominer et prendre le match en main", confiait Embiid, auteur de 11 points dans le dernier quart temps. Beal, à l’inverse, s’est éteint dans les dernières minutes. Il a marqué 57 points en trois quart temps et semblait parti pour atteindre le plateau des 70. Mais il est donc resté coincé à 3 petits points dans les douze dernières minutes.

Il a notamment raté un layup et un trois-points dans les ultimes secondes. Les Wizards ont remonté un handicap de 21 points dans son sillage mais sans pouvoir l’emporter.

Le joueur : Gordon Hayward bat son record en carrière !

Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveau contrat et un Gordon Hayward retrouvé ! L’ancien All-Star semble de plus en plus en confiance et sa montée en puissance s’est fait ressentir hier soir lors de la victoire des Hornets contre les Hawks (102-94). Il a inscrit 44 points et c’est tout simplement sa meilleure performance en carrière ! Il a même avoué n’avoir jamais autant marqué, même au lycée.

Sous son impulsion, Charlotte a pris presque vingt points d’avance (59-40) en première période avant de voir Atlanta revenir en trombe grâce à John Collins (21 pts). Les Hawks menaient même à cinq minutes de la fin du match. Hayward a alors répondu avec 7 points consécutifs pour remettre les siens au contrôle. Avec donc la troisième victoire en huit matches pour les Hornets.

Le rookie : Payton Pritchard offre la victoire aux Celtics !

Les athlètes des Celtics et du Heat n’avaient pas la tête à jouer hier soir. Après la décision de la justice de Kenosha, qui a acquitté le policier auteur des coups de feu dans le dos de Jacob Blake, puis suite les événements à Washington, ils envisageaient de boycotter la rencontre. Les deux équipes ont finalement tenu leur rang. Pour nous offrir un remake des dernières finales de Conférence Est. Avec la revanche de Boston, vainqueur sur le fil (107-105). Les Celtics l’ont emporté grâce à un rebond offensif du rookie Payton Pritchard.

Le rookie fait un excellent début de saison et s’affirme comme l’une des belles pioches de la draft. Avant son panier décisif, la franchise du Massachussetts avait compté jusqu’à 17 points d’avance en début de match puis 10 longueurs dans les dernières minutes. Le Heat est revenu à chaque fois, notamment grâce à Jimmy Butler (26 pts). Jayson Tatum a fini meilleur marqueur de la partie avec 27 points.

La performance : Julius Randle continue de porter les Knicks

Et de trois victoires à la suite pour New York ! Menés de 18 points à la mi-temps, les Knicks ont su inverser la vapeur contre le Jazz pour finalement l’emporter (100-112). Encore un signe d’une équipe qui se bat et ne s’arrête pas de jouer dès qu’elle se retrouve dans une situation délicate. Julius Randle a encore fait un gros match avec 30 points, 16 rebonds et 7 passes décisives.

Les Français : Nicolas Batum décisif

Nicolas Batum n’a pas forcément son meilleur match de la saison hier. Il était même maladroit pendant une majeure partie de la rencontre. Mais l’ailier tricolore s’est réveillé dans le quatrième quart temps et il a planté deux paniers à trois-points dans le corner gauche en l’espace de quelques possessions pour permettre aux Clippers de se détacher au score et de battre les Warriors sur le fil (108-101). Batum termine avec 13 points et 5 rebonds.

6 points et 4 passes pour Theo Maledon avec le Thunder, seulement 2 rebonds en 13 minutes pour Sekou Doumbouya avec les Pistons et un double-double pour Rudy Gobert (14 pts, 12 rbds).

Tous les scores

Pacers - Rockets : 114-107

Magic - Cavaliers : 105-94

Sixers - Wizards : 141-136

Hawks - Hornets : 94-102

Heat - Celtics : 105-107

Knicks - Jazz : 112-100

Bucks - Pistons : 130-115

Pelicans - Thunder : 110-111

Suns - Raptors : 123-115

Warriors - Clippers : 101-108

Kings - Bulls : 128-124





