"Je suis heureux d'annoncer que toutes les charges criminelles contre DeMarcus Cousins ont été abandonnées", déclare Me Moshae Donald dans un communiqué.

Les autorités de Mobile, dans l'Alabama, avaient délivré un mandat d'arrêt fin août contre l'ancien joueur des Gloden State Warriors après la publication par le site spécialisé dans les célébrités TMZ d'un enregistrement dans lequel un homme, présenté comme Cousins par son ex-compagne Christy West, la menace car elle refuse de laisser son fils assister à son mariage.

Selon le Los Angeles Times, qui cite une source proche du dossier, le mandat d'arrêt avait ensuite été annulé mais Cousins avait été cité à comparaître, avant que le procureur de la ville de Mobile ne décide d'abandonner les charges.

La NBA avait de son côté annoncé l'ouverture d'une enquête. On ignore encore si Cousins encourt toujours une sanction disciplinaire de la part de la puissante ligue nord-américaine.

Cousins, 29 ans, a signé un contrat d'un an avec les Lakers après avoir joué et perdu la dernière finale NBA avec les Warriors, mais il s'est blessé à un genou en août et pourrait manquer la totalité de la saison 2019-2020.