Les deux capitaines des sélections du All-Star Game de la NBA LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont composé jeudi leurs équipes respectives, le premier retenant son rival des Clippers Kawhi Leonard tandis que le second optait, entre autres, pour le Français Rudy Gobert. Depuis 2018, la ligue de basket nord-américaine a modifié l'assemblage des effectifs du match des étoiles. Elle a abandonné le format Est contre Ouest pour laisser chaque capitaine choisir, à tour de rôle, le joueur qu'il préfère.

LeBron avec Doncic et Harden

Capitaines car les mieux classés par les fans, les journalistes et les joueurs, LeBron James et Giannis Antetokounmpo pouvaient ainsi puiser dans le réservoir des 22 autres joueurs sélectionnés au All-Star Game. LeBron James a joué la fidélité à son équipe en retenant son coéquipier des Los Angeles Lakers Anthony Davis en premier choix, tandis que Giannis Antetokounmpo jetait, lui, son dévolu sur le pivot de Philadelphie Joel Embiid.

Appelé à choisir de nouveau, le n°23 des Lakers a appelé son rival des Los Angeles Clippers et champion en titre Kawhi Leonard. Le cinq majeur composé par LeBron James est d'un niveau très élevé, avec quatre candidats au titre de meilleur joueur de la saison. Outre James et Leonard, il compte, en effet, le Slovène de Dallas Luka Doncic et l'arrière de Houston James Harden.

Première apparition pour Gobert

La "Team Giannis" alignera, elle, un cinq comprenant le Camerounais de Toronto Pascal Siakam, le meneur de Boston, Kemba Walker, et celui d'Atlanta, Trae Young. Sur le banc, le meilleur joueur de la saison dernière pourra compter sur son coéquipier de Milwaukee Khris Middleton, Bam Adebayo (Miami), Kyle Lowry (Toronto), Jimmy Butler (Miami), Brandon Ingram (La Nouvelle-Orléans), Donovan Mitchell (Utah) et le Français Rudy Gobert (Utah).

Rudy Gobert avec le Jazz face aux Suns, le 28 octobre 2019.Getty Images

C'est la première sélection de Rudy Gobert pour le match des étoiles, qui a déjà accueilli deux autres Français, Tony Parker et Joakim Noah. Les remplaçants de la "Team LeBron" sont Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphie), Nikola Jokic (Denver), Jayson Tatum (Boston), Chris Paul (Oklahoma City), Russell Westbrook (Houston) et Domantas Sabonis (Indiana).