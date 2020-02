L'équipe World menait pourtant encore de douze points à la moitié du troisième quart-temps, emmenée notamment par un bon R.J. Barrett (Knicks), auteur de 27 points au total sur le match (meilleur marqueur). Mais la Team USA a alors accéléré, conduit, entre autres, par l'ailier de deuxième année des Charlotte Hornets Miles Bridges, qui a inscrit vingt points au total lors de ce NBA Rising Stars.

Le meilleur marqueur de l'équipe américaine aura été le petit intérieur rookie (première année) des Golden State Warriors Eric Paschall, qui a inscrit 23 points. Des deux côtés, les entraîneurs avaient pris soin d'économiser les joueurs et de répartir soigneusement les temps de jeu. Aucun joueur n'a passé plus de 23 minutes sur le terrain vendredi.

Une pluie de dunks

Comme souvent, le match aura vu une avalanche de dunks, plus de 40 au total, dont un du rookie Zion Williamson (129 kg), en première mi-temps, qui a tordu le cercle en s'y accrochant. Très attendu, le joueur des New Orleans Pelicans n'a passé que 19 minutes sur le parquet (14 points), ménagé après en avoir joué 31 la veille contre Oklahoma City. Le week-end du All-Star Game se poursuit samedi avec les concours, de vélocité (Skills Challenge), de tirs à trois points et de dunks, avant le match principal, dimanche soir.