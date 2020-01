Le joueur : Khris Middleton claque aussi son record en carrière

Ça n’arrête pas de tomber. 50 points d’Eric Gordon avant-hier. 51 de Khris Middleton cette nuit. En l’absence de leurs leaders, les seconds couteaux se déchaînent. Middleton, deuxième All-Star de Milwaukee, a donc réalisé le meilleur match de sa carrière contre Washington, pour une large victoire des Bucks (151-131). L’arrière, fan de Kobe Bryant pendant sa jeunesse, a converti 16 de ses 26 tentatives dont 7 sur 10 derrière l’arc à trois-points. Il n’a pas manqué un seul lancer (12 sur 12) et il a aussi ajouté 10 rebonds et 6 passes. Une très belle performance qui a fait oublier les 47 points de Bradley Beal, adversaire du soir lui aussi très prolifique.

L’hommage : Embiid, 24 pour Kobe Bryant

Le temps d’une soirée, d’un match, Joel Embiid a troqué son habituel numéro 21 pour le 24, celui de Kobe Bryant. Une manière de rendre hommage au natif de Philadelphie, décédé dans un accident d’hélicoptère dimanche dernier. C’est donc devant un public ému que le pivot All-Star a fini avec… 24 points et la victoire en prime des Sixers contre les Warriors (115-104). Après la partie, le Camerounais a rappelé l’importance de Kobe dans sa carrière, lui qui s’est mis à aimer le basket en regardant jouer le quintuple champion NBA.

Le match : Boston décroche le choc contre Miami

Belle affiche au sommet de la Conférence Est avec le duel entre les Celtics et le Heat. Une partie assez serrée dont Boston est sorti vainqueur (109-101). Avec 29 points pour Gordon Hayward et 25 pour Jaylen Brown. C’est déjà la deuxième fois que les hommes de Brad Stevens s’imposent à Miami, où il n’est pourtant vraiment pas facile d’aller gagner cette saison. Ils ont trouvé la bonne formule contre les Floridiens. Les deux équipes ont désormais quasiment le même bilan : 32-15 pour le Heat et 31-15 pour les Celtics. Elles sont respectivement troisièmes et quatrièmes de leur Conférence.

Le rookie : Zion Williamson proche du double-double

Quatrième match de la saison pour Zion Williamson et encore un peu plus de temps de jeu à se mettre sous la dent. Le premier choix de la draft 2019, longtemps blessé au genou avant de faire ses grands débuts la semaine dernière, a pu passer 30 minutes sur le terrain cette nuit. Il a compilé 14 points et 9 rebonds tandis que ses Pelicans ont enchaîné un deuxième succès de suite en battant les Cavaliers (125-111). Le jeune homme continue pour sa part de prendre ses marques. La montée en puissance s’annonce terrible.

La série : Et de 8 pour Toronto

Plus personne n’arrête les Raptors. Les champions en titre sont au complet et ils ont trouvé un rythme infernal. Vainqueurs des Hawks (130-114) cette nuit, ils sont sur une excellente dynamique, huit succès de suite ! Pascal Siakam et Serge Ibaka, auteur de 24 points chacun, ont fait la différence hier soir. Mais le danger peut venir de partout et les meilleurs scoreurs changent d’une rencontre à l’autre. Et la franchise canadienne est ainsi remontée à la deuxième place de la Conférence Est.

La fin de série : Charlotte gagne enfin

Battus lors des huit derniers matches, les Hornets ont mis fin à leur série noire en s’imposant à domicile contre les Knicks (97-92) notamment grâce aux 30 points de Terry Rozier. Onzième à l’Est, la franchise de Caroline du Nord n’est pas complètement écartée de la course aux playoffs mais une qualification dans le Top 8 semble quand même très peu probable. De toute façon, ce n’est même pas vraiment l’objectif à Charlotte, équipe en transition.

Le duo : 63 points cumulés pour Booker et Ayton

Les Suns sont à la lutte pour les playoffs à l’Ouest et chaque match compte jusqu’à la fin de la saison. Ses deux jeunes stars, Deandre Ayton et Devin Booker, ont donc tout fait pour assurer la victoire contre les Mavericks hier soir (133-104). Booker a pris feu dans le troisième quart temps, période au cours de laquelle il a inscrit 20 de ses 32 points. Phoenix en a alors marqué 48 pour prendre le large. Ayton a ajouté 31 points au total. Soit 63 en cumulé pour le duo d’avenir de l’Arizona.

Les Français discrets cette nuit

4 points et 7 rebonds pour Ian Mahinmi lors de la défaite des Wizards contre les Bucks. Frank Ntilikina n’a joué que 3 minutes avec les Knicks, le temps de mettre un panier à trois-points.

Tous les scores

Sixers - Nets : 115-108

Cavaliers - Pelicans : 111-125

Raptors - Hawks : 130-114

Heat - Celtics : 101-109

Grizzlies - Nuggets : 104-96

Bucks - Wizards : 151-131

Mavericks - Suns : 104-133