Comme un symbole, c’est avec un maillot spécialement conçu en la mémoire de Kobe Bryant qu’Anthony Davis plantait l’un des tirs les plus importants de sa carrière hier soir. Les Lakers jouaient avec leur tunique "Black Mamba", en l’honneur de leur légende décédée en janvier dernier, et ils ont arraché une victoire contre les Nuggets au bout du suspense (105-103) sur une dernière flèche assassine de leur intérieur All-Star.

La conclusion d’une nouvelle très belle prestation de la superstar californienne. AD avait déjà marqué 37 points lors du Game 1. Il en a inscrit 31 hier, dont les 10 derniers de son équipe, en patron. Le plus prolifique de la rencontre, avec une unité de plus que Jokic. Los Angeles avait pris les devants en première période et comptait même jusqu’à 16 points longueurs d’avance. Mais les Nuggets, qui n’abandonnent décidément jamais, sont revenus sous l’impulsion de leur pivot pour finalement prendre l’avantage (102-103) à 20 secondes de la sirène finale. Juste avant l’exploit d’Anthony Davis.

LeBron James a fini avec 26 points – dont 20 marqués avant la mi-temps – 11 rebonds et 4 passes. Los Angeles mène maintenant 2 à 0 et se retrouve plus qu’à deux victoires des finales NBA. Les premières de la franchise depuis 2010… année du dernier sacre d’un certain Kobe Bryant.