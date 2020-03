Donovan Mitchell se sent bien. C’est le message qu’a fait passer l’arrière du Utah Jazz, ce lundi sur ABC. Interviewé par appel en visioconférence lors de l’émission Good Morning America, celui qui fait partie des trois joueurs NBA à ce jour testés positifs au coronavirus, se dit "asymptomatique" : "Je pourrais marcher dans la rue, s’il n’était pas de notoriété publique que j’étais malade, vous ne le sauriez pas."

Mitchell s’estime "béni de pouvoir aller bien" au point de se sentir apte à jouer, si le risque de transmission n’existait pas : "Si vous me disiez que je peux jouer une série en sept matches demain, je serais prêt à le faire." Mais il voit en cela le principal danger du coronavirus : "Je pense que c’est la partie la plus effrayante de ce virus : vous pouvez avoir l’air bien, vous sentir bien (et l’avoir, ndlr)."

Donovan Mitchell (Utah Jazz)Getty Images

"Cela m’a pris du temps pour me calmer"

Il a également été questionné sur sa relation avec Rudy Gobert. Le Français a été le premier joueur NBA reconnu comme atteint du coronavirus, mercredi dernier, quelques heures seulement après avoir fait fi des consignes données pour limiter les risques de transmission, en touchant plusieurs micros en conférence de presse. Un comportement qui a généré beaucoup de critiques.

Ajoutez à cela un tweet de l’insider Adrian Wojnarowski quant aux doutes qu’auraient émis des membres du Jazz sur le sérieux de Gobert face à cette problématique sanitaire et un post Instagram de Mitchell dans lequel il déclare que "les gens doivent prendre conscience qu’ils doivent se comporter de manière responsable" et la perspective d’une scission dans le vestiaire à Utah a grandi.

A ce sujet, Mitchell n’a pas mis d’huile sur le feu. "Cela m’a pris du temps pour me calmer, a-t-il d’abord concédé. J’ai lu et entendu ce qu’il a dit (Gobert ne souffre pas non plus, s’est excusé et a investi de l’argent pour juguler l’épidémie ndlr). Je suis content qu’il aille bien." Le All-Star de 23 ans se réjouit que seulement deux joueurs de la franchise soient porteurs du virus. Qui plus est deux qui n’ont pas de progéniture sous leur toit : "Je sais que j’ai des coéquipiers qui ont des enfants, des membres du personnel qui ont des enfants à la maison, donc je suis heureux que nous ayons pu contenir le virus (et sa propagation, ndlr) autant que possible."

Utah Jazz | Rudy Gobert et Donovan MitchellGetty Images

Implication et nostalgie

Comme Gobert, Mitchell envisage une action concrète. Il cherche à venir en aide aux populations qui risquent d’être le plus impactées par le coronavirus, quotidiennement, et ce même sans le contracter. "Je travaille sur un partenariat avec le Granite School District, à Salt Lake, qui représente 88 à 90 écoles, environ 66 000 enfants", explique-t-il.

"Ce district abrite certains des enfants les plus vulnérables, détaille Mitchell. Je pense aux parents qui n’ont peut-être pas d’argent... ne pas pouvoir envoyer leurs enfants à l’école pour se nourrir, cela peut être effrayant pour eux. Je veux m’assurer qu’ils sont prêts (à faire face à une fermeture d’établissement scolaire ndlr) et qu’ils comprennent que des gars comme moi peuvent les soutenir."

En marge de cet engagement, quels sont ses loisirs depuis la mise en pause de la Grande Ligue, actée mercredi, quelques heures avant qu’il n’apprenne qu’il était touché par le virus ? Regarder des highlights… de lui, à la fac comme en NBA. "J’en visionne beaucoup, dit-il. Ce sont des bons souvenirs. Mais jouer un match NBA, devant certains des meilleurs fans du monde, cela me manque." Un manque qu’il risque de ressentir encore longtemps, la tendance étant à une reprise dans trois mois, minimum.