Le duo : Brown et Tatum, tandem de choc des Celtics

Boston a perdu Al Horford et Kyrie Irving, ses deux All-Stars, pendant la dernière intersaison mais la franchise a conservé ses deux principaux jeunes talents. Jaylen Brown et Jayson Tatum. Et les deux troisièmes choix de draft (respectivement 2016 et 2017) profitent aujourd’hui d’un surplus de responsabilités pour acquérir un nouveau statut NBA. Ils ont été les patrons des Celtics lors de la victoire contre les Cavaliers (129-117) vendredi soir. Brown a par exemple enchaîné un deuxième match à 30 points ou plus (34) tandis que son camarade atteignait lui aussi la barre des 30 unités. 64 pions à eux deux. "Je pense que c’est difficile de nous arrêter quand nous sommes ensembles. Ils n’ont pu stopper aucun de nous deux", notait le meilleur marqueur de la partie. Ça devient une habitude pour les deux jeunes ailiers. Ils ont encore franchi un cap cette saison et sont désormais au-dessus des 20 points de moyenne (20,7 pour Brown, 21,6 pour Tatum). "Ils ont progressé continuellement", souligne leur coach Brad Stevens. Ce duo déjà brillant mais encore prometteur est actuellement au cœur de la série de 5 victoires consécutives de la franchise du Massachusetts.

Le match : Goran Dragic libère le Heat

15 matches à domicile et 14 victoires pour Miami, qui a encore une fois gagné devant son public. Mais que ce fut tendu contre Indiana ! 113-112, score final, en faveur du Heat donc. Jimmy Butler (20 points) et ses coéquipiers doivent leur salut à Goran Dragic. Le meneur slovène a inscrit le dernier panier pour reprendre l’avantage à 6 secondes de la sirène. La partie a été serrée tout du long même si les Floridiens ont compté 9 points d’avance, par deux fois, dans le quatrième quart temps. Les Pacers d’Aaron Holiday (17 pts) ne se sont pas laissé abattre. Ils sont revenus au tableau d’affichage. Jusqu’à ce que Dragic les assomme pour de bon.

La performance : Remontée héroïque des Warriors contre les Suns

Menés de 12 points à l'entame du quatrième quart temps, les Warriors ont fait vibrer leur public en effaçant le déficit pour s'imposer contre les Suns (105-96). Les joueurs de Steve Kerr ont passé un 39-18 à leurs adversaires dans les 12 dernières minutes. D'Angelo Russell a notamment fini avec 31 points.

Le joueur : Khris Middleton prend le relais en l’absence de Giannis

Privés de leur MVP Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont tout de même battu les Hawks (112-86) grâce à l’impulsion donnée par son autre All-Star, Khris Middleton (23 points).

Les Français : Evan Fournier, leader d’un Magic victorieux

Orlando a réussi l’exploit de battre Philadelphie (98-97). Evan Fournier a occupé un rôle central dans ce succès en inscrivant 20 points à 8 sur 14 aux tirs. Il a fini meilleur marqueur du Magic tout en distribuant aussi 6 passes décisives. Mais son équipe s’est fait peur. Les Floridiens menaient de 10 points, 93-83, en fin de match, avant de multiplier les lancers ratés dans les deux dernières minutes. Les Sixers ont alors tout tenté pour arracher la victoire. En vain.

Tous les scores

Celtics - Cavaliers : 129-117

Hornets - Thunder : 102-104

Magic - Sixers : 98-97

Heat - Pacers : 113-112

Hawks - Bucks : 86-112

Warriors - Suns : 105-96