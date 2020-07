Bagley (Sacramento) forfait pour le reste de la saison

Le jeune intérieur de Sacramento Marvin Bagley III s'est blessé au pied droit dimanche à l'entraînement et sera forfait pour le reste de la saison NBA devant redémarrer le 30 juillet dans la bulle d'Orlando, a annoncé mardi sa franchise des Kings.

Bagley a passé lundi une IRM (imagerie par résonance magnétique) qui a révélé "une entorse latérale au pied droit", a précisé le club californien. Bagley III, 21 ans, drafté en 2e position en 2018 par les Kings, a depuis cumulé les blessures. Cette saison il n'aura disputé que 13 matches (14,2 points et 7,5 rebonds par match), plombé par une fracture au pouce droit, puis une entorse au pied gauche.

Pour Sacramento, 11e de la conférence Ouest et qui s'apprête à lutter pour la 8e synonyme de playoffs, cette défection est un coup dur supplémentaire puisque sa jeune star, le meneur De'Aaron Fox, s'est aussi blessé la semaine passée à une cheville et sa présence pour le premier match de reprise contre San Antonio Spurs le 31 juillet est incertaine. En outre, quatre joueurs ont été testés positifs au coronavirus ces dernières semaines et si trois d'entre-eux, Alex Len, Buddy Hield et Jabari Parker sont arrivés 10 jours après leurs coéquipiers en Floride, Harrison Barnes est lui toujours en quarantaine à Sacramento.

