Une autre conséquence de la pandémie de coronavirus. Les audiences des quatre premiers matches de la finale NBA se sont effondrées par rapport à l'an dernier, résultat principalement d'un calendrier, qui fait se téléscoper les événements sportifs comme jamais. Le Game 3 de la série opposant les Lakers et au Heat n'a réuni que 5,9 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, un record depuis que les matches de la finale ont commencé à être diffusés systématiquement en direct, en 1982.

Aucun des quatre premiers matches de cette finale n'a dépassé les 8 millions de téléspectateurs, ce qui les classe aux quatre premières places des plus mauvaises audiences de l'ère moderne. Plusieurs élus républicains et commentateurs conservateurs ont immédiatement attribué cette dégringolade à ce qui correspond pour eux à " la politisation de la NBA ". Après un dialogue avec ses joueurs, la ligue de basket nord-américaine a choisi de faire figurer les mots "Black Lives Matter" sur ses parquets cette saison. " La NBA cherche sciemment à insulter ses fans, transformer chaque match en leçon de politique de gauche ", a tweeté le sénateur Ted Cruz. Fin août, Donald Trump avait indiqué ces actions allaient " détruire le basket ".

Mais pour Patrick Crakes, consultant et ancien cadre du réseau Fox Sports, la chute des audiences tient avant tout à la "forte concurrence" à laquelle fait face la NBA. Fait sans précédent dans l'histoire des sports majeurs américains, les quatre ligues majeures, NBA, MLB (base-ball), NHL (hockey) et NFL (football américain) ont joué en même temps en septembre. La course hippique Preakness Stakes, qui est très renomée, a également vu son audience amputée de 55% samedi dernier.