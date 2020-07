NBA - Les Phoenix Suns se sont imposés face aux champions en titre de la NBA, les Toronto Raptors (117-106) tandis que les Spurs ont dominé les Indiania Pacers (118-111) pour leur dernier match de préparation avant la reprise de la saison régulière, jeudi.

Avant la reprise de la saison de NBA, Phoenix a signé un succès convaincant face à Toronto (117-106). L'ailier de Phoenix, Mikal Bridges, a été le meilleur marqueur du match avec 26 points, devant son coéquipier Ricky Rubio (22 pts). Les Raptors, deuxièmes de la conférence Est derrière les Bucks de Milwaukee au moment de l'interruption de la saison en mars, restaient pourtant sur six victoires d'affilée, dont les deux dernières en matches de préparation, contre les Portland Trail Blazers et les Houston Rockets. Ils reprendront samedi contre les Lakers dans la "bulle" d'Orlando à Disney World.

Treizièmes de la conférence Ouest, les Suns seront quant à eux opposés aux Washington Wizards vendredi. De leur côté, les Memphis Grizzlies, huitièmes de la conférence Ouest, ont battu un peu plus tôt le Miami Heat (128-110). Les Grizzlies restaient sur trois défaites, contre Orlando Magic lors de leur dernier match de NBA puis en préparation face aux Philadelphie 76ers et aux Rockets.

Harden répond présent, les Spurs gagnent enfin

Miami, quatrième de la conférence Est, enregistre pour sa part une seconde défaite d'affilée après celle concédée il y a trois jours contre Utah Jazz. Dillon Brooks (23 pts) et Jo Morant (22 pts, 12 passes décisives) ont été les principaux artisans du succès des Grizzlies, qui joueront contre les Blazers de Portland vendredi. Miami reprendra samedi face aux Denver Nuggets. James Harden (35 points) a pour sa part été omniprésent lors du large succès de Houston contre Boston (137-112), alors que Dallas a eu besoin de la prolongation pour venir à bout de Philadelphia (118-115 a.p.).

Les Spurs, quant à eux, ont enfin décroché une victoire (118 à 111) aux dépens des Pacers après avoir perdu le premier quart-temps (25-32). Rudy Gay (23 pts) et Keldon Johnson (21 pts) ont été les plus efficaces côté texan. Douzièmes de la conférence Ouest et battus lors de leurs deux précédents matches de préparation par les Brooklyn Nets et les Bucks, les Spurs joueront vendredi contre les Sacramento Kings.

Les Pacers, cinquièmes de la conférence Est, reprendront eux samedi contre les 76ers. Ils restaient sur deux victoires à Orlando contre les Dallas Mavericks et les Blazers. Il reste huit matches de saison régulière à disputer pour les vingt-deux équipes en présence en Floride avant le début des play-offs en août.

