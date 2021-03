Blake Griffin a déjà trouvé son point de chute. Et sans grande surprise, il ne va pas n'importe où pour terminer cet exercice 2020-2021. Libéré par Detroit vendredi, l'ancien joueur star des Clippers "s'est mis d'accord avec les Nets pour le reste de la saison", a affirmé ESPN, citant son agent Sam Goldfeder.

Griffin, 31 ans, six fois sélectionné aux All-Star Game, rejoint un effectif des Nets déjà bien étoilé avec le "Big 3" Kevin Durant/James Harden/Kyrie Irving et qui a fini fort la première partie de saison régulière en remportant neuf de ses dix derniers matches, pour se classer en 2e position de la conférence Est.

Arrivé en 2017 à Détroit, Griffin avait compilé 24,5 points et 5,4 passes de moyenne lors de sa deuxième saison. Mais une série de blessures l'ont ensuite plombé et il n'a joué que 18 rencontres lors de la suivante. Cette saison, semblant enfin débarrassé de ses pépins physiques, il a disputé 20 matches avec les Pistons pour 12,3 points et 5,2 rebonds de moyenne. Drafté en 2011 par les Los Angeles Clippers, il n'a, dans sa carrière, jamais réussi à passer les demi-finales de conférence.

