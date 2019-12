Bryant, Duncan, Garnett parmi les nommés au Hall of Fame 2020

Bryant, Duncan, Garnett, Bosh devraient faire l'unanimité auprès du comité du Hall of Fame, qui a dévoilé sa liste des nominés jeudi. A eux quatre, ils compilent 13 titres NBA, 4 trophées de meilleur joueur (MVP) en saison régulière, 5 trophées de MVP des finales, 59 apparitions aux All-Star Games.

Les noms des finalistes seront annoncés durant le All-Star Weekend à Chicago (14-16 février), et les noms des futurs "immortels" seront dévoilés durant le Final Four du championnat universitaire NCAA à Atlanta en avril (4-6 avril).

D'autres joueurs pourraient être intronisés comme Shawn Marion (champion en 2011 avec Dallas), Michael Finley (champion en 2007 avec San Antonio), Mark Eaton ou Buck Williams, également nommés pour la première fois.

Une deuxième chance attend Chauncey Billups, Ben Wallace et Richard Hamilton, tous trois champions NBA en 2004 avec Detroit, Chris Webber ou encore Marcus Camby.

Chez les plus anciens, les meneurs Mark Jackson et Tim Hardaway sont également en lice, tout comme le Croate Tony Kukoc, triple champion NBA avec les Chicago Bulls de Michael Jordan entre 1996 et 1998.

A noter, enfin, chez les femmes, la présence Becky Hammon, entraîneur-adjointe de Gregg Popovich aux Spurs depuis 2014.