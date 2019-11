Le match : Les Clippers viennent à bout des Celtics en prolongation

Un parfum de playoffs. Peut-être même un parfum de finale. Hier soir, les Clippers et les Celtics, deux des meilleures équipes de la ligue, se sont retrouvées au Staples Center. Et elles n’ont pas triché. Elles ont offert l’un des plus beaux duels de ce début de saison. C’était vraiment un match particulier. Notamment pour les Californiens, qui jouaient pour la première fois avec leurs deux nouvelles superstars, Kawhi Leonard et Paul George. Jusqu’à présent, au moins l’un des deux manquait à l’appel. Pas hier soir. Mais ça n’a pas empêché les joueurs de Doc Rivers de souffrir jusqu’au bout. C’est d’ailleurs après prolongation et plusieurs stops décisifs qu’ils l’ont emporté (107-104).

Cette victoire qui était tout sauf acquise quand Boston menait encore de 8 points (73-81) à 8 minutes du buzzer final. Mais Patrick Beverley et Lou Williams ont multiplié les paniers à trois-points pour finalement donner trois longueurs d’avance (97-94) aux Clippers à quelques secondes de la fin. Match plié ? Même pas ! Plein de sang-froid, Jayson Tatum (30 pts) a arraché la prolongation avec un tir lointain. Terriblement décisif, Beverley a ajouté deux autres flèches derrière l’arc pendant le temps supplémentaire. Et Los Angeles a fini par se détacher légèrement, même si Boston a eu plusieurs occasions de revenir au score. La dernière tentative de Kemba Walker a été déviée par Kawhi Leonard. Le MVP des finales 2019 a terminé avec 17 points, 14 rebonds et 6 passes après avoir manqué les trois dernières rencontres. Son coéquipier Paul George a inscrit 25 points. Vivement leur prochain duel contre les Celtics.

Le joueur : Luka Doncic encore en triple-double

Luka Doncic sortait d’un match à plus de 40 points, avec un triple-double et la victoire en prime. Il aurait pu remettre ça hier soir mais il n’a pas eu besoin de jouer plus de 26 minutes pour écraser les Warriors. Les Mavericks l’ont effectivement largement emporté (142-94) après avoir creusé un écart conséquent dès le premier quart temps (44-16). Le prodige slovène avait déjà claqué 33 de ses 35 points à la mi-temps. Et même en jouant seulement 26 minutes, il a réussi à compiler son septième triple-double de la saison en ajoutant 10 rebonds et 11 passes à son compteur. Quel phénomène.

La performance : Les Nuggets font tomber les Rockets

Fin de série pour Houston. Les Rockets restaient sur 8 victoires de rang avant d’être renversés par les Nuggets hier soir (95-105). James Harden a retrouvé une dimension humaine en finissant avec 27 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Mais aussi 8 balles perdues. Sans l’apport historique de son MVP, les Texans ont marqué le coup. Nikola Jokic a aussi inscrit 27 points, avec 12 rebonds, en faveur des Nuggets. Avec dix victoires en treize rencontres, la franchise du Colorado reprend ainsi la deuxième place de la Conférence à son adversaire du soir.

La surprise : Duncan Robinson s’offre un record

Prénom, Duncan. Nom de famille, Robinson. Mais aucun rapport avec les deux légendes des Spurs. Duncan Robinson est un intérieur moderne qui dispute actuellement sa deuxième saison NBA. Et il a signé hier soir la meilleure prestation de sa jeune carrière : 29 points (et 9 rebonds) lors de la victoire du Heat contre les Cavaliers (124-100). Opposé à son ancien coach universitaire, John Beilein, le jeune homme a planté 7 trois-points dans le deuxième quart temps. Un record de franchise.

La crise : 7 défaites de suite pour les Spurs

Rien ne va plus à San Antonio. L’équipe texane s’est encore inclinée hier soir, cette fois-ci battue par Washington (132-138). C’est déjà le septième revers de suite pour les hommes de Gregg Popovich. La plus longue série de défaites depuis l’arrivée du coach légendaire sur le banc. Les Spurs sont désormais avant-derniers à l’Ouest.

La statistique : 1

Comme le nombre de panier à trois-points inscrit par Ben Simmons hier soir. Le tout premier tir primé de sa carrière NBA ! Après 17 échecs depuis 2017, l’Australien a enfin trouvé la cible derrière l’arc. Il a ensuite fini avec 18 points, 7 rebonds et 13 passes pour contribuer à la victoire des Sixers contre les Knicks (109-104).

Les Français : Frank Ntilikina efficace

New York a encore perdu cette nuit mais Frank Ntilikina s’est illustré en marquant 17 points à 6 sur 8 aux tirs. Pour la première fois de sa carrière, il semble vraiment bien installé dans la rotation, et même le cinq majeur des Knicks. Evan Fournier s’est aussi montré performant, comme souvent en ce moment, mais sans pour autant repartir avec la victoire. Orlando a plié contre Toronto (97-113) malgré les 21 points de son arrière français. Contrairement à ses compatriotes, Rudy Gobert l’a emporté hier soir avec le Jazz (contre les Timberwolves 103-95) en postant notamment son double-double habituel (12 pts, 15 rbds).

Tous les scores

Sixers - Knicks : 109-104

Wizards - Spurs : 138-132

Hawks - Bucks : 127-135

Nets - Hornets : 101-91

Heat - Cavaliers : 124-100

Raptors - Magic : 113-97

Mavericks - Warriors : 142-94

Bulls - Pistons : 109-89

Timberwolves - Jazz : 95-103

Nuggets - Rockets : 105-95

Clippers - Celtics : 107-104