NBA - Le scénario envisagé par la NBA de reprendre la saison dans une "bulle", un zone confinée géante où seraient regroupées les équipes pour limiter les risques liés au coronavirus, a été accueilli avec scepticisme par les joueurs. La question de la surveillance des lieux pose notamment un problème.

La "bulle" n'a pas que des adeptes. Ce scénario envisagée par la NBA n'a pas l'adhésion totale des joueurs selon les informations d'ESPN, alors qu'une conférence entre la NBA et les joueurs est prévue ce vendredi pour dessiner les contours d'une éventuelle reprise.

Si l'idée de départ - une "bulle" dans laquelle les joueurs, séparés de leur famille, feraient des allers-retours juste pour s'entraîner et jouer les matches dans un hôtel -, a d'abord reçu un soutien de principe, elle a pris du plomb dans l'aile lorsque la question de la surveillance des lieux s'est posée. "Lorsque qu'on a évoqué la question pour la première fois, il y avait une certaine consternation", a déclaré la directrice générale du syndicat des joueurs (NBPA), Michele Roberts, pour qui "la perspective de devoir engager du personnel de sécurité armé autour de l'hôtel s'apparente à une incarcération".

Sans garantie que leur "bulle" soit impénétrable, "les joueurs se sont dit 'bien, je ne sais pas si ça vaut le coup d'être loin de ma famille aussi longtemps'", a poursuivi la dirigeante. "Nous pourrions faire tout cela, et qu'arrive-t-il quand un ou deux ou 10 joueurs sont testés positifs après 28 jours d'isolement ? Est-ce qu'on arrête tout ?", ont encore demandé les joueurs, selon Michele Roberts. Depuis plusieurs semaines, la NBA planche sur la faisabilité d'organiser l'intégralité de la fin de saison dans un lieu unique. Las Vegas et Disney World à Orlando sont des pistes régulièrement évoquées par la presse.

Une conférence pour évoquer la reprise

Ce vendredi, alors que les Denver Nuggets, Portland Trail Blazers et Cleveland Cavaliers rouvrent leurs installations pour des entraînements individuels, le patron de l'instance Adam Silver et Michele Roberts doivent participer à une conférence téléphonique avec les joueurs, pour aborder les questions autour d'une reprise éventuelle de la saison suspendue depuis le 11 mars, date du test positif du Français Rudy Gobert (Utah Jazz).

Selon Michele Roberts, les équipes semblent de plus en plus résignées au fait que rejouer cette année comportera des risques tant que la pandémie de Covid-19 perdure. "Nous devons trouver un moyen de travailler, de jouer et de vivre dans un monde avec le virus. Les questions ont évolué: après 'allons-nous jouer à nouveau ?' on se demande 'si nous jouons, quels sont les risques ?'", a-t-elle dit.

NBA to Dinsey World Crédits Getty Images

