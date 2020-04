L'association "Why Not ?" (Pourquoi pas ?) de Westbrook s'est associée à une autre à but non lucratif, "Comp-U-Dopt" pour fournir ce matériel éducatif.

"Le généreux cadeau de la Fondation Why Not ? de Russell Westbrook nous permettra d'augmenter considérablement notre inventaire et de faire en sorte de combler l'écart pour les familles de Houston qui en ont le plus besoin", a déclaré Colin Dempsey dirigeant de "Comp-U-Dopt".

"Un élève économiquement défavorisé sur trois dans la région de Houston n'a pas accès à un ordinateur à la maison. Avec l'épidémie de Covid-19 et la fermeture des écoles, il y a un besoin immédiat", a-t-il précisé.

"Comp-U-Dopt" a donné près de 1.000 ordinateurs à des familles de Houston depuis le 18 mars. Les familles s'inscrivent à une loterie pour avoir la chance d'en bénéficier.