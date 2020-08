Dallas et Utah égalisent, Toronto et Boston creusent l’écart

NBA – Quatre matches de playoffs au programme hier soir et des fortunes diverses pour chacun. Luka Doncic et les Mavericks ont battu les Clippers (127-114) pour égaliser à 1-1 dans la série. Tout comme le Jazz de Donovan Mitchell, vainqueur des Nuggets (124-105). En revanche, les Sixers ont été encore une fois battus par les Celtics (101-128).

Dallas a fait plier Los Angeles sans Luka Doncic

Il arrive qu’une équipe joue parfois mieux sans son meilleur élément. Un paradoxe encore vérifié hier soir lorsque les Mavericks ont pris le dessus sur les Clippers (127-114) en creusant l’écart alors que Luka Doncic (28 pts, 8 rbds, 7 pds) était sur le banc. Le Slovène était gêné par des problèmes de fautes et il n’a passé que 9 minutes sur le terrain en deuxième période. C’est en son absence que les Texans ont passé un 14-4 pour prendre 13 points d’avance (98-85) en fin de troisième quart temps.

Kristaps Porzingis a bien pris le relais avec 21 points. Mais ce sont surtout les remplaçants qui ont fait la différence. 16 points pour Trey Burke, 15 pour Seth Curry et 13 pour Boban Marjanovic. Kawhi Leonard a marqué 35 points pour les Clippers. Ces derniers jouaient sans Patrick Beverley (mollet). Auteur de 14 points à seulement 4 sur 17 aux tirs, Paul George aura sûrement à cœur de se racheter lors du Game 3.

Quand Donovan Mitchell joue juste, ça change tout

Nuggets – Jazz : 105-124

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Donovan Mitchell s’était offert la troisième performance la plus prolifique de l’Histoire des playoffs en inscrivant 57 points lundi dernier. Mais il avait aussi forcé de nombreux tirs et perdu bêtement un ballon très important en fin de rencontre. Le Jazz s’était finalement incliné après prolongation. Hier soir, il n’a tenté sa chance que 14 fois. Pour 10 paniers et 30 points en plus de ses 8 passes décisives. Résultat, Utah a battu Denver (124-105) pour égaliser dans la série.

"Le truc le plus important c’est de bien lire les situations de jeu. Mes premières années, je ne voyais que le cercle. Vu que je suis un scoreur. Mais pendant le confinement, je me suis mis en tête de devenir un joueur complet. Trouver une façon d’impliquer mes coéquipiers. Ne pas se contenter scorer. Aujourd’hui, je leur ai fait confiance", explique le héros du soir. Il a su quand accélérer. Ses 21 points dans le troisième quart temps ont permis à son équipe de prendre le large (43-29 en douze minutes) pour de bon. Le reste du temps, il a distribué la balle. Jordan Clarkson en a profité pour marquer 26 points et Rudy Gobert 19. La série promet d’être serrée.

Jayson Tatum flambe encore

Celtics – Sixers : 128-101

Boston mène 2-0

Les Sixers n’ont toujours pas trouvé de solution pour ralentir Jayson Tatum. L’ailier All-Star des Celtics, déjà auteur de 32 points au Game 1, en a inscrit 33 cette nuit. Et Boston l’a emporté sans grandes difficultés (128-101). Mené par Joel Embiid (30 pts, 10 rbds), Philadelphie avait pourtant pris les devants dans le premier quart temps et comptait même jusqu’à 14 points d’avance. Mais l’adresse insolente de Tatum, mais aussi Kemba Walker (22 pts) et Jaylen Brown (20) a vite assommé la franchise de Pennsylvanie. Les Sixers sont donc déjà dos au mur à 0-2…

Toronto fait la différence sur la fin

Raptors – Nets : 104-99

Toronto mène 2-0

Sans un ajustement décisif de Nik Nurse en fin de partie, les Raptors n’auraient probablement pas gagné ce deuxième match contre les Nets (104-99). Le coach de l’équipe canadienne s’est tourné vers un cinq mobile de petite taille pour relancer la machine alors que ses joueurs étaient à la peine. Et ça a payé. Fred VanVleet (24 pts), Norman Powell (24) et Kyle Lowry (21), alignés tous ensemble, ont pris le dessus sur leurs adversaires dans les dernières minutes. Alors même que Toronto avait couru après le score toute la rencontre.

"Le changement s’est fait au feeling", remarque Nurse. "J’ai juste essayé de mettre mes cinq joueurs les plus performants sur le terrain." Les Nets ont craqué. Timothé Luwawu-Cabarrot (17 pts) a tout de même entretenu l’espoir en ramenant les siens à trois longueurs suite à un tir primé en fin de match (102-99). Mais Brooklyn n’en a pas profité. Les New-yorkais peuvent avoir quelques regrets après avoir compté 14 points d’avance dans le premier quart temps. Au final, les voilà maintenant menés 0-2 dans la série.

