Damian Lillard établi un nouveau record pour le MLK Day

Il y a quelques mois, Portland et Golden State s’affrontaient en finales de Conférence. Aujourd’hui, aucune des deux équipes ne figure dans le top-8 à l’Ouest. Mais les Blazers ne sont pas encore complètement hors course. Alors Damian Lillard est en mission. En mission pour ramener les siens dans le bon wagon. Et cette nuit, il s’est surpassé pour éviter une défaite embarrassante contre le dernier de la NBA. Les Warriors menaient de 4 points à 4 minutes de la fin de la partie. Mais Lillard a mis les 6 derniers pions, dont un step-back à trois-points à 17 secondes du buzzer, pour arracher la prolongation. Il a continué son récital en ajoutant 7 points de plus en prolongation. Les Blazers l’ont donc emporté in-extremis, 129-124. Avec un record du MLK Day pour son meneur All-Star : 61 points avec 11 tirs primés ! La performance la plus marquante et la plus folle de cette soirée très rythmée en NBA. Mais aussi son meilleur match en carrière.

Boston a écrasé Los Angeles !

C’était l’affiche phare de ce Martin Luther King Day en NBA. Un choc entre les deux franchises les plus mythiques du basket. Les Celtics et les Lakers. Les deux organisations les plus titrées. Deux candidats au sacre, d’ailleurs. Et c’est dans ce contexte si particulier que Boston a frappé du poing sur la table en infligeant une défaite très sévère à Los Angeles : 139 à 107 ! Le retour d’Anthony Davis (9 points en 23 minutes) n’a pas eu l’effet escompté pour les Californiens. Ils ont été dominés. Pris à la gorge par une équipe bien plus conquérante. Et surtout vraiment en réussite. Les Celtics ont été très adroits en début de partie pour rapidement prendre l’avantage : +3 après le premier quart temps puis +14 à la pause. Les Lakers de LeBron James (15 points, 13 passes) ont alors décroché. Jayson Tatum a inscrit 27 points tandis que Kemba Walker et Jaylen Brown en ont ajouté 20. Pour la petite histoire, c’est la première fois que Walker décroche la victoire contre James, après 29 affrontements.

Encore une remontée fantastique pour le Thunder !

Oklahoma City est l’équipe reine des comebacks en NBA. Même dos au mur, les joueurs du Thunder ne se laissent jamais abattre et ils trouvent souvent des solutions pour effacer des handicaps de plus de 20 points. Cette nuit, ils ont compté jusqu’à 17 longueurs de retard contre les Rockets. Et même encore 15 à l’entame du quatrième quart temps ! Dennis Schroder et Danilo Gallinari, respectivement auteur de 23 et 25 points, ont alors mené la révolte de leur équipe. Ils ont complètement étouffé leurs adversaires dans les dernières minutes avec un 41-20 passé dans le quatrième quart pour décrocher la victoire, 112 à 107. Chris Paul, qui a marqué 27 de ses 28 points en première mi-temps, était sur le banc au moment de la remontée incroyable des siens. Un nouveau succès de poids pour le Thunder et une quatrième défaite de suite pour Houston. Une crise naissante dans le Texas. James Harden paraissait à coté de la plaque. Il a fini avec 29 points mais avec 1 seul panier marqué à trois-points en 17 tentatives.

Record en carrière pour Ben Simmons

En l’absence de Joel Embiid, Ben Simmons commence à trouver ses aises dans la peau du patron des Sixers. Fraîchement élu meilleur joueur de la semaine à l’Est, l’Australien a livré un récital contre les Nets : 34 points, record en carrière égalé, mais aussi 12 rebonds et 12 passes. Un triple-double plein d’efficacité (12 sur 14 aux tirs) et une victoire décrochée sur le fil par Philadelphie contre Brooklyn (117-111). C’est la quatrième défaite de suite pour les New-yorkais qui évoluaient sans Kyrie Irving hier soir.

Les Français en pleine forme pour le MLK Day !

Plusieurs représentants de l’hexagone se sont illustrés à l’occasion de cette soirée spéciale NBA. Peut-être motivé par l’heure du match (20 heures), pour une fois plus accessible aux supporteurs français, Ian Mahinmi a été excellent avec les Wizards contre les Pistons. 21 points à 9 sur 10 aux tirs avec 7 rebonds pour aider son équipe à l’emporter ! En face, son jeune compatriote Sekou Doumbouya a été plus discret avec 6 points. Timothé Luwawu-Cabarrot s’est encore illustré avec Brooklyn. Revenu en NBA avec l’ambition de s’y faire une place, le jeune arrière a inscrit 12 points sans rater le moindre tir en 15 minutes.

Evan Fournier était carrément en mode All-Star lors du déplacement du Magic à Charlotte. Il a terminé meilleur marqueur de la partie avec 26 points (10 sur 14) et Orlando l’a facilement emporté. Son coéquipier chez les Bleus, Nicolas Batum, a compilé 3 points et 6 rebonds pour les Hornets. 6 points pour Frank Ntilikina avec les Knicks, vainqueurs des Cavaliers. 3 points et 4 passes pour Elie Okobo, battu par les Spurs avec les Suns. Et pour finir une nouvelle performance de mammouth de Rudy Gobert, auteur d’un double-double costaud, 20 points et 14 rebonds, lors de la victoire du Jazz contre les Pacers.

Le MVP se fait respecter

Giannis Antetokounmpo a mené les Bucks vers un septième succès de suite, cette fois-ci contre les Bulls (111-98), en cumulant aisément 28 points, 14 rebonds et 10 passes.

Giannis AntetokounmpoGetty Images

Trae Young continue de planter pour rien

Les Hawks sont derniers à l’Est et ils ont encore perdu hier soir, battus par les Raptors (122-117). Mais leur jeune meneur superstar Trae Young a une fois de plus fait exploser les compteurs. Il a planté 42 points avec 15 passes décisives en bonus. Les chiffres laissent rêveurs mais Atlanta n’a gagné que 10 matches sur 44 cette saison.

James Johnson décisif pour le Heat

24 heures après avoir joué (et perdu) à San Antonio, le Heat recevait les Kings à Miami. Un match a priori facile… sans compter la fatigue accumulée avec autant de trajet en si peu de temps. Les Floridiens ont donc eu du mal à se défaire de leurs adversaires mais ils ont fini par l’emporter, au bout du suspense. Et ils peuvent remercier James Johnson, auteur du contre décisif pour assurer le succès en prolongation.

L’ailier remplaçant a aussi marqué 22 points hier soir.

Tous les scores

Wizards - Pistons : 106-100

Hawks - Raptors : 117-122

Nets - Sixers : 111-117

Hornets - Magic : 83-106

Cavaliers - Knicks : 86-106

Heat - Kings : 118-113

Rockets - Thunder : 107-112

Grizzlies - Pelicans : 116-126

Bucks - Bulls : 111-98

Celtics - Lakers : 139-107

Timberwolves - Nuggets : 100-107

Suns - Spurs : 118-120

Jazz - Pacers : 118-88

Trail Blazers - Warriors : 129-124