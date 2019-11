Décès de Wataru "Wat" Misaka, premier basketteur de couleur à avoir joué en NBA

Le basketteur américan d'origine japonaise Wataru "Wat" Misaka, reconnu comme la première personne de couleur à jouer en NBA, est décédé mercredi à l'âge de 95 ans, a indiqué l'université d'Utah. Misaka, né à Ogden dans l'Utah (ouest), a joué pour l'Université d'Utah, où il a contribué à la victoire de son équipe contre Dartmouth en 1944 en finale du championnat NCAA. "Nous sommes attristés d'apprendre le décès de Wat Misaka", a dit Mark Harlan, directeur des Sports à l'université d'Utah.

Après avoir été enrôlé dans l'armée, où il était devenu sergent, puis avoir remporté un second titre national avec l'Utah, il avait rejoint la Basketball Association of America (BAA), ancêtre de la NBA qui a hérité des statistiques de la BAA. En 1947, il est recruté par les New York Knicks, pour lesquels il joue trois matches et inscrit sept points, lors de la saison 1947-48.

En 2009, le président américain de l'époque Barack Obama a mentionné son nom dans un de ses discours sur l'intégration des Américains d'origine asiatique et océanienne. Sa vie a fait l'objet d'un documentaire ("Transcending: The Wat Misaka Story").