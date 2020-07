NBA - Pour permettre aux supporters de vivre la reprise de la NBA de plus près, des écrans seront installés autour des parquets d'Orlando.

Des écrans vidéo représentant des supporters seront installés autour des parquets de NBA à la reprise du championnat le 30 juillet, ont annoncé vendredi la Ligue et son partenaire Microsoft. Plus de 300 supporters pourront apparaître, en cinq rangées, lors de chaque match autour des terrains, sur des écrans de 5 mètres de long, grâce à une technologie similaire à celle déployée en Europe par Manchester City, notamment.

"Nous sommes heureux de dévoiler une série d'améliorations qui rapprochera les supporters du jeu et leur permettra de personnaliser leur expérience", a déclaré Sara Zuckert, chargée des innovations télévisuelles pour la NBA. "Notre objectif est de créer une expérience immersive et agréable où les supporters pourront communiquer les uns avec les autres et garder un sens de l'appartenance", ajoute-t-elle.

Des angles inédits proposés aux téléspectateurs

La NBA et Microsoft vont par ailleurs lancer plusieurs innovations dans la diffusion des matches, notamment des angles de caméra inédits et des images générées de manière artificielle, ou des développements dans le son qui doivent permettre de mieux entendre les cris des joueurs ou le bruit du parquet.

