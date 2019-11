Le match : Les Suns envoient les Sixers au tapis

Il y avait encore une équipe avec zéro défaite au compteur hier : Philadelphie. Ce n’est maintenant plus le cas après le revers des Sixers contre les Suns cette nuit (109-114). Privés de Joel Embiid, suspendu après son altercation avec Karl-Anthony Towns il y a quelques jours, ils ont été battus par une équipe de Phoenix en plein boom. Les Suns ont surfé sur la performance de Devin Booker, 40 points, pour décrocher un succès probant. Et cette victoire, ils sont allés la chercher dans les dernières minutes du match. Parce qu’en face, Al Horford, excellent en l’absence d’Embiid (32 pts), avait ramené les deux formations à égalité à 100 partout au cours du quatrième quart temps. Booker mais aussi Kelly Oubre Jr. (14 pts) ont alors inscrit plusieurs paniers décisifs pour assurer la victoire. Ricky Rubio a ajouté 21 points et 10 passes décisives pour Phoenix. La franchise de l’Arizona affiche désormais un bilan de cinq victoires en sept matches. Le même que les Clippers et seulement une défaite de moins (pour le même nombre de victoires) que leurs adversaires du soir. C’est tout simplement le meilleur départ de l’organisation depuis quatre ans.

Le joueur : James Harden (44 pts) relance les Rockets

Humiliés par le Heat lors du match précédent, les Rockets avaient à cœur de se reprendre contre les Grizzlies. Et sans Russell Westbrook, laissé au repos, James Harden a pu reprendre ses vieilles habitudes. Celles qui l’ont mené au trophée de MVP en 2018. La superstar a inscrit 44 points et Houston a donc rebondi en décrochant la victoire (107-100). Harden a ajouté 10 rebonds et 6 passes décisives. Il a parfois manqué d’adresse (12 sur 28 aux tirs) mais il a inscrit un panier à trois-points important pour mettre les siens définitivement à l’abri à deux minutes de la fin de la partie.

La performance : Ingram (40 pts) et Irving (39) font exploser les compteurs

Brandon Ingram n’est plus le même joueur depuis qu’il a été transféré des Lakers aux Pelicans pendant l’intersaison. Le jeune ailier est complètement libéré et il réalise un début de saison canon. Nouvel exemple cette nuit avec ses 40 points – nouveau record en carrière – inscrits lors de la défaite de New Orleans contre Brooklyn (125-135). Une performance qui vient confirmer deux premières semaines au cours desquelles il s’est affirmé comme la nouvelle première option offensive de son équipe. Mais ses 40 points (à 17 sur 24 aux tirs avec 5 rebonds et 5 passes) n’ont donc pas suffi à mener les siens à la victoire. Parce qu’en face, Kyrie Irving en a lui planté 39 avec 9 passes décisives. Le meneur All-Star et ses coéquipiers ont résisté à la tempête Ingram pour finalement s’imposer malgré les 48 points marqués (un record de franchise) par les Pelicans dans le troisième quart temps.

Le rookie : Eric Paschall réveille les Warriors

L'une des rares satisfactions et note d'espoir du début de saison des Warriors, Eric Paschall a fêté ses 23 ans en beauté cette nuit. Le rookie a claqué 36 points, son nouveau record en carrière évidemment. Et dans son sillage, Golden State est venu à bout de Portland (127-119) malgré les 39 points de Damian Lillard. Une très belle victoire pour les quintuples finalistes NBA, privés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. L'équipe est très jeune et inexpérimentée en leur absence. Paschall en profite donc pour s'illustrer. C'est déjà sa troisième sortie de la saison à plus de 20 points. Il est aussi le premier rookie de Golden State à enchaîner deux matches de suite à plus de 25 points depuis Stephen Curry. Les Warriors ont peut-être encore fait une bonne pioche...

Tous les scores

Wizards - Pistons : 115-109

Nets - Pelicans : 135-125

Grizzlies - Rockets : 100-107

Timberwolves - Bucks : 106-134

Suns - Sixers : 114-109

Warriors - Trail Blazers : 127-119