Doncic égale Jordan et Dallas étrille New Orleans

Luka Doncic est toujours sur son nuage. Samedi soir, face à New Orleans, le Slovène n'a eu besoin que de 26 minutes sur le parquet pour compiler 26 points (8 sur 15 aux tirs), 9 passes et 6 rebonds. S'il n'a pas joué davantage, c'est que Dallas a très rapidement pris ses distances pour s'imposer largement face aux Pelicans, 130 à 84.

Le prodige de Ljubljana aura mis à peine plus d'un an pour poser son empreinte sur la NBA et égaler un record vieux de trente ans, détenu jusqu'à ce week-end par Michael Jordan et Oscar Robertson. Comme la légende des Bulls en 1989, Doncic a aligné samedi son 18e match avec au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes, ce qui en dit long sur la polyvalence du meneur aux dimensions de swingman.

10 victoires en 11 matches

Outre ce record qu'il aura l'occasion de battre dimanche lors de la réception de Sacramento, Doncic s'est déjà approprié celui du plus grand nombre de triples-doubles réussis par un joueur de moins de 21 ans. Avant de fêter son anniversaire le 28 février, il en est à quinze, soit bien plus que Magic Johnson et LeBron James, qui n'en avaient réussi "que" sept et cinq avant leur majorité.

Sa douce euphorie rejaillit sur toute l'équipe et Dallas, qui vient de porter son bilan à 18 victoires contre 8 défaites, n'avait plus été à pareille fête depuis longtemps. C'est le 5e succès de rang des Texans, et le 10e et 11 matches, ce qui ne leur était plus arrivé depuis la saison 2010-2011, celle de leur unique titre NBA.

Samedi, Doncic a été bien secondé par Boban Marjanović. Le pivot serbe a régné sur la raquette et fini le match avec une impressionnante ligne de stats lui aussi : 15 points, 16 rebonds et 2 contres en 23 minutes. "Il a fait du super boulot, a salué le coach Rick Carlisle. Il a joué un rôle majeur, il a fait du dégât, face à un gars plus petit que lui", en l'occurrence Jahlil Okafor, martyrisé dans le deuxième quart-temps, celui où Dallas a creusé l'écart. Pour de bon.