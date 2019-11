Le joueur : Giannis Antetokounmpo fait chauffer les compteurs

Giannis Antetokounmpo a été élu MVP l’an dernier mais… il semble encore plus fort cette saison. Les Blazers en ont fait les frais cette nuit. Le Grec a porté les Bucks vers un nouveau succès contre Portland (137-129). Avec un triple-double à mettre à son actif : 24 points – avec c’est vrai beaucoup de maladresse : 9 sur 27 – 19 rebonds et 15 caviars. C’est d’ailleurs son record en carrière à la passe. Sous son impulsion, Milwaukee a pris le meilleur départ. Les joueurs de Mike Budenholzer ont converti leurs sept premières tentatives, dont trois derrière la ligne à trois-points, pour débuter sur un 17-6. Ils n’ont jamais été rejoints par la suite.

Et ce malgré les 37 points de C.J. McCollum ou les 18 unités de Carmelo Anthony. Opposé à Antetokounmpo, le vétéran était déjà mieux en jambes après avoir disputé son premier match depuis un an il y a deux jours. Melo a aussi pris 7 rebonds et délivrés 4 passes décisives. Insuffisant néanmoins pour permettre aux Blazers de l’emporter. Pour l’instant privés de Damian Lillard, ils continuent de s’enfoncer au classement de la Conférence Ouest. Ils sont avant-derniers avec seulement 5 victoires en 16 rencontres.

Le match : Brandon Ingram mène la révolte des Pelicans

Belle affiche entre deux jeunes équipes prometteuse, New Orleans et Phoenix, hier soir. Le duel était vraiment plaisant à suivre. Ce sont finalement les Pelicans qui en sont sortis vainqueurs (124-121) après une fin de match serrée et engagée. La première mi-temps a tourné à l’avantage des Suns (+7). Puis la franchise de l’Arizona a subi la colère de Brandon Ingram. Le jeune ailier, en plein boom cette saison, a été au cœur de la remontée au score de son équipe. Il a fini avec 28 points, 8 rebonds et 5 passes. En inscrivant notamment les 9 derniers points des Pelicans pour assurer le succès dans les dernières minutes.

Le Français : Elie Okobo mis en valeur !

Pas toujours utilisé aux Suns, Elie Okobo a délivré une belle prestation hier soir. Il a joué 20 minutes, le temps d’inscrire 11 points (4 sur 8 aux tirs) tout en offrant 7 passes décisives. Espérons que cette performance puisse lui ouvrir des portes dans les semaines à venir.

Bucks - Trail Blazers : 137-129

Suns - Pelicans : 121-124