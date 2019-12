Enfin collectifs, les Rockets ont fait chuter les Raptors

Le match : Houston décroche une victoire intéressante

Seulement 11 tirs pour James Harden hier soir. Mais tout de même 23 points. Le MVP 2018 avait décidé de miser sur l’efficacité plutôt que le volume contre les Raptors. Et ça a payé pour les Rockets. Ils ont battu les champions en titre (119-109). Pour une fois, le danger venait de partout et pas seulement du numéro 13. Russell Westbrook a claqué un triple-double : 19 points, 13 rebonds et 11 passes. D’autres joueurs de devoir ont été mis en lumière. Ben McLemore a par exemple terminé meilleur marqueur de la partie avec 28 points et 8 tirs primés. P.J. Tucker en a ajouté 18 et Danuel House Jr 16. Les Texans ont surtout cherché à étirer les lignes en arrosant derrière la ligne à trois-points tout en faisant circuler la gonfle. Leur adresse insolente (22 sur 55 de loin) a fini par faire exploser la défense de Toronto. De quoi s’inspirer pour la suite ?

Le joueur : Devin Booker claque 44 points

Maladroit ces derniers temps, Devin Booker avait besoin de se relancer. Il a profité du déplacement à New Orleans pour se remettre en confiance. Il a mené Phoenix à la victoire (139-132) après prolongation en plantant 44 points. Néanmoins, les Suns se sont quand même fait peur. Ils comptaient encore 20 points d’avance à l’entame du dernier quart temps (105-85). Un écart qu’ils ont laissé filer avec notamment 5 paniers à trois-points encaissés dont 2 inscrits par Lonzo Ball (20 pts, 11 pds). Les Pelicans ont réussi à accrocher une période supplémentaire mais l’expérience de Ricky Rubio (13 pts, 15 pds) a fini par faire la différence en faveur de l’équipe de l’Arizona.

Le rookie : Rui Hachimura se distingue contre les Sixers

Petite surprise hier soir avec la victoire de Washington contre Philadelphie (119-113). Un match au cours duquel le rookie japonais Rui Hachimura a inscrit 27 points. Une performance qui illustre son début de carrière intéressant. Le neuvième choix de la dernière draft tourne pour l’instant à plus de 14 points de moyenne après 20 rencontres.

Le Français : Frank Ntilikina de retour

Sorti sur blessure il y a cinq jours lors d’une défaite contre Boston, Frank Ntilikina a repris le chemin des parquets cette nuit. Avec le même résultat pour ses Knicks : un nouveau revers, cette fois-ci contre les Nuggets (92-129). Le meneur français a joué 24 minutes, le temps de marquer 9 points.

Tous les scores

Wizards - Sixers : 119-113

Knicks - Nuggets : 92-129

Raptors - Rockets : 109-119

Pelicans - Suns : 132-139