Le match : Toronto passe la neuvième

Les Raptors sortent les griffes. Si l’équipe sacrée en juin dernier a parfois connu quelques coups de moins bien lors de la première moitié de saison, logique après la perte de son meilleur joueur Kawhi Leonard, elle est désormais lancée sur une très belle dynamique. Jeudi soir, Kyle Lowry, fraîchement nommé All-Star, et ses coéquipiers sont allés chercher une neuvième victoire consécutive sur le parquet des Cavaliers (115-109). Le meneur a marqué 23 points, soit 3 de moins que son coéquipier Serge Ibaka. La franchise canadienne s’est fait un peu peur en laissant Cleveland revenir au score après avoir compté 14 longueurs d’avance mais le remplaçant Norman Powell (16 pts) a été décisif dans les moments clés. Toronto est toujours deuxième à l’Est.

Le joueur : Trae Young fait encore forte impression

Trae Young sera titulaire lors du prochain All-Star Game. Un statut qu’il doit assumer. Jusqu’ici, le jeune meneur s’en sort plutôt bien. Il a marqué les esprits avec sa performance de la nuit contre les Sixers. Non seulement il a inscrit 39 points mais il a aussi distribué 18 passes décisives. Son nouveau record. Il a surtout mené les Hawks à la victoire (127-117) ! Young est actuellement le troisième meilleur marqueur de la ligue (29 pts) mais aussi le deuxième passeur (9 pds). Impressionnant.

La surprise : Shake Milton explose son record personnel

Les Sixers ont donc perdu contre les Hawks mais c’était une belle soirée pour Shake Milton, sophomore de 23 ans peu utilisé d’ordinaire et qui profite de la blessure de Josh Richardson pour s’illustrer. L’ailier a marqué 27 points en plus de ses 5 rebonds et 6 passes décisives. 27 points, c’est son nouveau record personnel, lui qui n’avait jamais dépassé la barre des 13.

La performance : Bradley Beal a passé ses nerfs sur les Hornets

Non retenu pour le prochain All-Star Game malgré 28 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne, Bradley Beal était frustré et touché. Sa colère, il l’a transformé en énergie positive pour massacrer les Hornets, adversaires des Wizards hier. Beal a donc frôlé le triple-double – 34 points, 9 rebonds et 9 passes – tout en menant Washington à la victoire (121-107).

Les remplaçants nommés pour le All-Star Game

La NBA a dévoilé cette nuit la liste des remplaçants pour le All-Star Game. Kyle Lowry, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Khris Middleton, Domantas Sabonis, Ben Simmons et Jayson Tatum ont été retenus à l’Est tandis que Russell Westbrook, Chris Paul, Brandon Ingram, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic et Rudy Gobert complètent la sélection à l’Ouest.

Les Français : Rudy Gobert fête sa sélection en cartonnant

Après Tony Parker et Joakim Noah… Rudy Gobert ! Le pivot du Jazz va devenir le troisième joueur français à disputer un All-Star Game. Une consécration pour un basketteur qui n’a jamais caché son ambition de devenir All-Star. En attendant, le géant a fêté ça en compilant 21 points et 11 rebonds à 9 sur 10 aux tirs contre les Nuggets. Mais Utah le match (100-106). Vincent Poirier a pu jouer 6 minutes avec les Celtics, le temps de marquer 2 points et de prendre 3 rebonds.

Tous les scores

Clippers - Kings : 103-124

Nuggets - Jazz : 106-100

Wizards - Hornets : 112-107

Cavaliers - Raptors : 109-115

Hawks - Sixers : 127-117

Celtics - Warriors : 119-104