C'est une page qui se tourne. Et non des moindres. Rick Carlisle a décidé de quitter son poste d'entraîneur à Dallas. Selon ESPN et alors qu'il avait encore deux saisons à son contrat, le coach emblématique a annoncé sa décision de ne pas être sur le banc des Mavs la saison prochaine à Mark Cuban, le propriétaire de la franchise texane. Quelques heures après le départ de Donnie Nelson – le manager général de l'équipe qui était dans le Texas depuis 24 ans -, c'est un tremblement de terre à Dallas.

Rick Carlisle était en poste depuis 13 saisons à Dallas ! Une éternité. C'est lui qui avait mené les Mavs au trophée Larry O'Brien en 2011 avec Dirk Nowitzki comme star sur le parquet. Et depuis, il était incontournable dans l'esprit de Mark Cuban. "J'aime vraiment Rick Carlisle. Il n’était pas seulement un excellent coach mais aussi un ami et un confident", a lâché le proprio des Mavs à ESPN. "Notre relation allait au-delà du basket. Et je sais que cela ne changera jamais".

Quelques jours après l'élimination au premier tour des playoffs face aux Clippers (4-3), les Mavericks changent donc de cap. De manière violente. Et ça en dit long sur l'atmosphère qui règne. Depuis quelques mois maintenant, des rumeurs circulent sur des tensions dans les couloirs à Dallas. En cause l'arrivée de l'intriguant Haralabos Voulgaris, un parieur proche de Mark Cuban qui a pris une importance majeure dans l'organisation . Trop pour certains... Reste maintenant à savoir quel sera l'impact de ce départ sur Luka Doncic, qui n'a déjà pas caché sa déception de voir Donnie Nelson s'en aller.

