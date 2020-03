Le match : Luka Doncic a régalé devant Zion Williamson

Luka Doncic et Zion Williamson sont les deux joueurs de moins de 22 ans les plus cotés en NBA. Deux phénomènes qui se retrouvaient face à face pour la première fois cette nuit. Un duel de jeunes superstars amenés à prendre le contrôle de la ligue très rapidement. Doncic a illuminé la rencontre en compilant 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives pour une victoire finale des Mavericks (127-123). C’est déjà son vingt-deuxième triple-double de la saison. Un record de franchise battu. Le tout à 21 ans. Un vrai talent précoce. Williamson a seulement quelques semaines dans les jambes mais il est déjà très impressionnant. Il a marqué 21 points lors du premier back-to-back (deux matches en deux jours) de sa carrière cette nuit. Insuffisant pour mener les Pelicans à la victoire. New Orleans a fini par s’incliner en prolongation et voit les playoffs s’éloigner. Cette fois-ci, c’est Doncic qui l’a donc emporté, bien aidé aussi par les 34 points et 12 rebonds de Kristaps Porzingis. Mais on retrouvera sans doute bientôt les deux jeunes talents au sommet de la hiérarchie NBA.

Le joueur : Damian Lillard, retour gagnant

Après six matches d’absence en raison d’une blessure à l’aine, Damian Lillard a repris sa place dans le cinq majeur des Blazers. Et ça a de suite payé pour Portland, vainqueur contre Washington (125-104) hier soir. Avec 22 points du meneur All-Star. Même total pour C.J. McCollum tandis qu’Hassan Whiteside a fini avec 24 pions et Carmelo Anthony 25. Une victoire importante pour la franchise de l’Oregon qui se replace dans la course aux playoffs à l’Ouest.

La stat : 22

22, comme le nombre de trois-points inscrits par Miami lors du derby floridien contre Orlando hier soir. Un record de franchise derrière l’arc. Cette pluie de missiles a fini par faire pencher la balance en faveur du Heat (116-113). Avec 9 des 22 tirs longues distances inscrits par le seul Duncan Robinson, auteur de 27 points uniquement à trois-points.

Les Français : Rudy Gobert en forme

Duel entre joueurs de l’équipe de France à New York hier soir. Rudy Gobert (18 pts, 14 rbds) et le Jazz ont pris le dessus sur les Knicks de Frank Ntilikina (4 pts, 2 pds). Evan Fournier a lui aussi été solide cette nuit. 17 points à 6 sur 9 aux tirs. Mais malgré son efficacité, le Magic s’est incliné sur le fil contre le Heat (113-116). Petit temps de jeu pour Sekou Doumbouya : 13 minutes à se mettre sous la dent contre le Thunder, pour 3 points marqués. Le double de minutes (26) pour Timothé Luwawu-Cabarrot avec les Nets. Brooklyn a complètement pris l’eau contre Memphis (79-118) mais l’arrière tricolore a fini avec 8 points.

Tous les scores

Cavaliers – Celtics : 106-112

Pistons – Thunder : 107-114

Bucks – Pacers : 119-100

Heat – Magic : 116-113

Nets – Grizzlies : 79-118

Knicks – Jazz : 104-112

Timberwolves – Bulls : 115-108

Trail Blazers – Wizards : 125-104

Mavericks – Pelicans : 127-123