NBA - Salaires des employés du Madison Square Garden, repas, chaussures de sports ; le rookie des Knicks RJ Barrett multiplie les actions face au coronavirus. Un joli coup de pouce de la part du Canadien.

Au chômage technique depuis la suspension de la saison NBA le 12 mars dernier, RJ Barrett ne reste pas les bras croisés pendant la crise du coronavirus. Confiné à Orlando avec sa famille, le rookie canadien des Knicks s’est récemment confié au New York Post et s’est montré très sensible à l’évolution de la pandémie. "J’ai vraiment oublié que je jouais en NBA. C’est vraiment une toute autre réalité que nous traversons en ce moment. Ce qui m’a vraiment frappé, ce sont tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Ces personnes risquent leur vie et rentrent chez elles et restent dans la même maison que leur famille et leurs enfants. Je voulais voir ce que je pouvais faire pour aider."

Au cours des derniers jours, l’entourage du joueur s’est rapproché d’Andrew Cuomo, le gouverneur de l’Etat de New York pour évaluer les besoins des services de santé de la région. En partenariat avec son équipementier, le jeune arrière de 19 ans a ainsi distribué un millier de paires de chaussures pour le personnel soignant de New York afin de limiter la propagation du virus. Par ailleurs, les efforts du clan Barrett pour trouver des équipements de protection ont payé puisque des masques, des blouses et des combinaisons devraient prochainement être distribués aux hôpitaux de la ville.

RJ Barrett a également fait un don de 100 000 dollars à la banque alimentaire de Mississauga, dans la banlieue de Toronto, sa ville d'origine. "Ils m’ont dit que cet argent servirait à fournir 200 000 repas et ça m’a redonné le sourire", a-t-il notamment déclaré au Post. Enfin, les employés du Madison Square Garden vont bientôt recevoir une aide financière de la part du rookie.

Le numéro 3 de la dernière draft a en effet décidé de donner 25 000 dollars à la fondation du MSG. "J’adore jouer au Madison Square Garden. Je m’entends bien avec les agents de sécurité. Tous ceux qui travaillent au MSG sont très attentionnés avec moi. J’ai pensé à tout ça. Ce sont des gens incroyables" a-t-il rapporté au quotidien. Au total, le joueur des Knicks a dépensé près de 250 000 dollars pour aider New-Yorkais et Canadiens.

RJ Barrett avec Frank Ntilikina. Crédits Getty Images

Confinée depuis le 22 mars dernier, New York est l’une des villes les plus touchées par la pandémie de coronavirus outre-Atlantique. Selon les dernières estimations, l’Etat de New York a déjà enregistré près de 236 000 cas confirmés et plus de 13 000 décès. Dimanche dernier, Andrew Cuomo a annoncé la prolongation des mesures de confinement jusqu’au 15 mai martelant la nécessité de "rester malins et coordonnés et de ne pas compromettre les progrès déjà réalisés."

