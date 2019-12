Le match : Rebondissements en pagaille entre Kings et Rockets

Ben McLemore a cru donner la victoire aux Rockets à 22 secondes de la sirène. Servi par Russell Westbrook, l’arrière de 26 ans, dont la carrière décolle enfin, a planté son quatrième tir primé pour donner trois points d’avance à Houston. C’était sans compter sur l’inévitable Buddy Hield, 26 points hier soir, qui lui a répondu dans la foulée avec son propre panier lointain de l’autre côté du terrain. Partie remise pour les Texans. Quelques instants plus tard, Westbrook a déboulé vers le cercle pour inscrire un layup. Deux points d’avance pour les Rockets et plus qu’une seconde à jouer. Nemanja Bjelica n’a pas eu besoin de plus de temps. Servi très loin derrière la ligne à trois points sur la remise en jeu, le Serbe a achevé son adversaire. 119-118, victoire de Sacramento. Au bout d’un sacré suspense.

Le joueur : Derrick Rose, pour la gagne !

Mis à mal par les Pelicans, les Pistons se sont tournés vers leur meneur remplaçant hier soir, Derrick Rose. Bien plus qu’un sixième homme de luxe. L’ancien MVP a inscrit 21 points, en plus de ses 7 passes, dont le panier pour la gagne à 0,3 seconde de la sirène. Detroit est donc venu à bout de New Orleans (105-103).

La performance : Giannis Antetokounmpo encore impeccable

32 points, 15 rebonds et 8 passes pour Giannis Antetokounmpo cette nuit. La routine. La performance du MVP en titre a propulsé les Bucks vers une quinzième victoire de suite. Ils ont cette fois-ci battu le Magic (110-101) sans trop forcer. Milwaukee occupe toujours la première place à l’Est avec le meilleur bilan NBA : 21 victoires en 24 matches.

Giannis AntetokounmpoGetty Images

Le retour : Paul George a fait taire les sifflets

Soirée particulière pour Paul George, de retour à Indianapolis, là où il a passé les sept premières années de sa carrière avant de forcer son transfert. La rupture remonte à plus de deux ans maintenant mais les supporters des Pacers ont encore une dent contre l’ailier All-Star. Il a été hué pendant toute la rencontre. Et il a donc répondu à coup de paniers. Ses 36 points ont mené les Clippers à une quatrième victoire en cinq matches (110-99). PG a aussi ajouté 9 rebonds et 5 passes à sa ligne de statistiques. En l’absence de Kawhi Leonard, laissé au repos, il a assumé avec brio le rôle de patron de son équipe. Comme au bon vieux temps dans l’Indiana…

Le revenant : Gordon Hayward a repris

Absent depuis un mois pile suite à sa fracture de la main le 9 novembre dernier, Gordon Hayward a rejoué avec les Celtics cette nuit. Il a même contribué au succès des siens contre les Cavaliers (110-88) en apportant 14 points, 5 rebonds et 4 passes en 26 minutes. Un retour encourageant pour l’ancien All-Star qui compilait plus de 19 points et 7 rebonds de moyenne avant de se blesser.

Les Français : Gobert et Fournier cartonnent en vain

Deux très belles performances d’Evan Fournier et Rudy Gobert cette nuit. Le premier a inscrit 26 points pour le Magic. Le second a compilé 19 points et 17 rebonds pour le Jazz. Mais leur équipe respective se sont inclinées, contre Milwaukee pour Orlando et face à Oklahoma City pour Utah. Vincent Poirier a profité de la victoire assez nette des Celtics pour passer neuf minutes sur le parquet. Il a fini avec 4 points et 5 rebonds.

Tous les résultats

Pacers - Clippers : 99-110

Celtics - Cavaliers : 110-88

Bulls - Raptors ; 92-93

Rockets - Kings : 118-119

Bucks - Magic : 110-101

Pelicans - Pistons : 103-105

Suns - Timberwolves : 125-109

Jazz - Thunder : 90-104

Warriors - Grizzlies : 102-110