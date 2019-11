Fin de série pour les Celtics, séchés par les Kings

Le match : Buddy Hield fait plier les Celtics

Il fallait bien que ça s’arrête un jour ou l’autre. Invaincus depuis dix matches, les Celtics ont été stoppés nets par les Kings hier soir. Une courte défaite (99-100) en l’absence de Gordon Hayward, absent pour les six prochaines semaines en raison d’une fracture à la main. Boston n’est pas passé loin. Mais il y avait en face un excellent Buddy Hield.

L’arrière de Sacramento a réussi sa meilleure prestation depuis le coup d’envoi de la saison. Il a marqué 35 points à 14 sur 24 aux tirs, dont 7 sur 12 à trois-points. Il n’a pas non plus tremblé, une fois sur la ligne des lancers-francs, alors que les Kings comptaient un point de retard (99-98) à treize secondes de la sirène. Marcus Smart a eu une occasion de prolonger la série des Celtics dans la foulée. Mais sa dernière tentative a roulé sur le cercle avant de ressortir. Avec un bilan de dix succès en douze rencontres, la franchise du Massachusetts conserve néanmoins la tête de sa Conférence malgré cette défaite.

La performance : Jamal Murray avait la main en feu

Les Nuggets ont fait le spectacle en attaque hier soir. Ils ont passé 131 points aux Grizzlies pour décrocher une nouvelle victoire (131-114). Le tout sous l’impulsion d’un Jamal Murray revanchard. Très maladroit lors de sa dernière sortie contre les Nets, le meneur canadien était déterminé à faire oublier cette contre-performance. Il s’est donc montré agressif d’entrée pour déstabiliser son vis-à-vis, le jeune Ja Morant.

Memphis a très rapidement craqué et comptait déjà 23 points de retard à la pause. Murray a continué à dérouler pour finir avec 39 points, 8 passes et pas le moindre ballon perdu. C’est maintenant à lui de reproduire des performances de la sorte le plus souvent possible pour permettre à Denver de vraiment franchir un cap à l’Ouest.

Le joueur : LeBron James mène les Lakers vers un nouveau succès

Les Lakers continuent leur balade de santé en tête de la Conférence Ouest. Hier soir, ce sont les Hawks qui ont souffert contre LeBron James et sa bande (victoire de Los Angeles, 122-101). Sous les yeux de Kobe Bryant, venu assister à la rencontre au Staples Center, le King a fait le show en postant 33 points, 7 rebonds et 12 passes. Il est l’un des grands favoris pour le MVP après un mois de compétition. Surtout que ses performances emmènent les Californiens vers les sommets. Les Lakers sont désormais en tête de la NBA avec 11 victoires en 13 matches.

Le rookie : Eric Paschall, bonne pioche des Warriors

La saison de Golden State tourne déjà à la catastrophe. Privés de Stephen Curry et Klay Thompson (mais aussi désormais de D’Angelo Russell), les Warriors affichent un effectif complètement différent de celui qui a été cinq fois de suite en finales. Et cette équipe remaniée, composée essentiellement de jeunes joueurs, enchaîne les défaites.

Les hommes de Steve Kerr ont encore perdu cette nuit, contre les Pelicans (100-108). Mais un joueur s’est illustré lors de ce revers, et ce comme à chaque fois depuis le coup d’envoi de la saison. Eric Paschall a planté 30 points à 10 sur 17 aux tirs. Une nouvelle belle performance individuelle pour le rookie. Sans doute la seule satisfaction pour Golden State jusqu’à présent.

Les Français : Evan Fournier encore très précieux

Le Magic a battu les Wizards cette nuit (125-121) et Evan Fournier a fortement contribué au succès de son équipe. Le Français 25 points (7 sur 13 aux tirs) et 9 passes en 31 minutes. C’est déjà la troisième fois qu’il passe la barre des 20 pions au cours des trois derniers matches.

Tous les scores

Cavaliers - Sixers : 95-114

Kings - Celtics : 100-99

Wizards - Magic : 125-121

Grizzlies - Nuggets : 114-131

Pelicans - Warriors : 108-100

Lakers - Hawks : 122-101