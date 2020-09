Pas toujours à la fête depuis le début des playoffs, Paul George a rappelé cette nuit pourquoi il était une superstar et l’un des douze meilleurs basketteurs du monde. Auteur de 32 points, l’ailier des Clippers a été décisif dans le quatrième quart temps pour permettre à son équipe de l’emporter sur le fil contre les Nuggets (113-107). Kawhi Leonard, mais aussi Lou Williams et Marcus Morris, ont également été très importants dans les moments clés du match.

Denver menait 97 à 90 à 8 minutes de la fin du match. Doc Rivers a alors pris un temps mort pour calmer ses troupes et les remettre dans la bonne direction. Et les joueurs californiens sont revenus sur le parquet beaucoup plus appliqués et conquérants des deux côtés du parquet. Un 8-0 rapide – avec un panier à trois-points de PG – leur a permis de repasser devant. Nikola Jokic (32 pts, 12 rbds, 8 pds) résistait mais les Clippers ont fini par se détacher pour finalement se mettre à l’abri sur un layup de Lou Williams. Leonard a alors pris le relais en attaque… et en défense, à l’image de ce contre décisif et absolument ahurissant de l’index.