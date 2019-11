La performance : Giannis Antetokounmpo passe 50 points au Jazz

Giannis Antetokounmpo a été élu MVP en 2019. Et il est encore plus fort cette saison. Plus dominant. Sa prestation hier soir, contre Utah, illustre bien tous les progrès d’un basketteur déjà parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Il a passé 50 points à l’une des défenses les plus efficaces du championnat pour mener Milwaukee à la victoire (122-118). 50 points, mais avec aussi 14 rebonds, 6 passes décisives et 3 paniers à trois-points ! 50 points, mais avec 0 balle perdue ! Impressionnant. Les Bucks ont bien eu besoin de ce coup de chaud de leur superstar pour l’emporter. Ils ont été mis à mal par le Jazz, en tête à la pause (58-67). Puis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont accéléré au retour des vestiaires pour prendre les devants dans le troisième quart temps (42-26 passé en 12 minutes). La franchise du Wisconsin décroche donc sa quatorzième victoire de la saison. En dix matches. Dix-sept double-doubles pour le Grec, plus que jamais candidat pour récolter un deuxième trophée de MVP.

Le joueur : Carmelo Anthony relance les Blazers

En crise, Portland avait absolument besoin d’une victoire. C’est Carmelo Anthony, leur joker recruté il y a une semaine, qui leur a apporté. L’ancien All-Star a inscrit 25 points (avec 8 rebonds) lors du succès des Blazers contre les Bulls (117-94). Il a notamment été adroit aux tirs, 10 sur 20, en plantant également 4 paniers primés. La preuve que Melo peut encore contribuer en NBA. Il cherche toujours son rythme après un an d’absence. Mais il commence à prendre ses repères, et c’est important pour son équipe, qui va devoir entamer une longue remontée au classement.

Le match : Les Raptors éteignent Joel Embiid et les Sixers

Il y avait un beau choc au programme à l’Est cette nuit. Philadelphie contre Toronto. Deux candidats aux finales de la Conférence. Ce sont les Canadiens, champions en titre, qui ont pris le dessus (101-96). Ils ont été guidés par Pascal Siakam (25 points) et Fred VanVleet (24). Mais c’est surtout le travail défensif de Marc Gasol qui a été stupéfiant. L’Espagnol a complètement étouffé Joel Embiid ! La star des Sixers n’a pas inscrit le moindre point. Une première au cours de sa carrière. Embiid a manqué ses 11 tentatives. Les Raptors en ont profité pour s’imposer.

L’équipe : Brooklyn continue sur sa lancée

Les Nets ont gagné un quatrième match de suite en venant à bout des Cavaliers (108-106) hier soir. Encore une fois, c’est Spencer Dinwiddie qui a pris les choses en mains pour Brooklyn. L’habituelle doublure de Kyrie Irving a compilé 23 points et 9 passes, tout en inscrivant le panier pour la victoire à 2 secondes de la sirène. La franchise new-yorkaise a désormais remporté cinq des six matches qu’elle a disputé sans Irving, avec à chaque fois au moins 20 points de Dinwiddie.

L’homme clé : Marcus Smart décisif pour les Celtics

Boston a battu Sacramento de justesse (103-102) malgré les 41 points de Buddy Hield cette nuit. Les Celtics ont fini par faire la différence dans les moments les plus tendus de la rencontre grâce à Marcus Smart. Ce dernier a inscrit deux paniers décisifs, dont celui pour la gagne à trente secondes de la fin du match.

La statistique : 22-5

Le Thunder, malmené par les Warriors hier soir, a fini la partie sur un 22-5 pour finalement gagner le match in-extremis (100-97) !

Les Français : Une soirée sans victoire

Evan Fournier, 17 points, et Orlando sont repartis de Detroit avec la défaite (88-103). Même issue pour Nicolas Batum (3 pts, 4 pds) avec Charlotte, battue à Miami (100-117).

Tous les scores

Cavaliers - Nets : 106-108

Pistons - Magic : 103-88

Pacers - Grizzlies : 126-114

Hawks - Timberwolves : 113-125

Celtics - Kings : 103-102

Heat - Hornets : 117-100

Raptors - Sixers : 101-96

Bulls - Trail Blazers : 94-117

Bucks - Jazz : 122-118

Spurs - Lakers : 104-114

Warriors - Thunder : 97-100