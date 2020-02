Le match : Antetokounmpo et les Bucks domptent les Pelicans de Zion

Giannis Antetokounmpo contre Zion Williamson. Une première rencontre entre un MVP et un jeune phénomène qui aspire à le devenir un jour. Deux monstres athlétiques, deux ‘Freaks’, deux superstars. Mais pour l’instant, le premier choix de la draft 2019 ne boxe pas encore dans la même catégorie que le Grec. Il a pu s’en apercevoir hier soir. Il a pu mesurer le chemin qui sépare ses Pelicans des Bucks, la meilleure équipe en NBA. Milwaukee s’est logiquement imposé, 120 à 108, avec une nouvelle performance de mammouth de son franchise player.

Antetokounmpo a dominé la partie. 34 points, 12 sur 17 aux tirs, 17 rebonds et 6 passes. Des statistiques promises à Zion quand il aura vraiment pris le rythme. Mais en attendant, c’est Giannis qui contrôle. Williamson, lui, a été mis à mal par la défense très agressive des Bucks. Il a fini avec 20 points et 7 rebonds, mais à 5 sur 19 aux tirs. Son coéquipier Brandon Ingram a marqué 32 points mais c’était donc insuffisant pour battre une armada comme celle du Wisconsin.

La performance : Harden double la mise à 40

Comme lors du match précédent, James Harden a inscrit 40 points cette nuit. Comme lors du match précédent, il a frôlé le triple-double (9 rebonds, 12 passes). Et comme lors du match précédent, les Rockets ont gagné. Cette fois-ci contre les Hornets (125-110 pour Houston). Les performances de la superstar sont rassurantes. Harden a connu un passage à vide en janvier. Mais il a l’air d’avoir retrouvé son mojo. Et sa franchise reste donc sur trois victoires de suite.

Le joueur : LeBron James prend le dessus sur les Spurs

LeBron James a rappelé aux Spurs qu’il était le patron à l’Ouest. Le King a inscrit 19 de ses 36 points dans le dernier quart temps pour mettre ses Lakers sur la route d’un succès facile (129-102). Avec aussi 7 rebonds et 9 passes à son actif. Los Angeles reste évidemment en tête de la Conférence Ouest.

La fin de série : Les Nuggets ont calmé Damian Lillard

Absolument époustouflant lors de ses six dernières sorties, Damian Lillard est redescendu sur terre hier soir. Auteur de plusieurs matches à plus de 36 points, dont une pointe à 61 et une autre à 51, le meneur fantasque des Trail Blazers a été limité à 21 points et 8 sur 23 aux tirs par les Nuggets. Du coup, Denver a laminé Portland (127-99). Avec notamment un Nikola Jokic au bord du triple-double : 29 points, 13 rebonds, 9 passes.

Le transfert : Capela à Atlanta, Covington à Houston

Ça vient de tomber ! Adrian Wojnarowski a annoncé un transfert massif impliquant quatre équipes. Robert Covington rejoint donc Houston tandis que Clint Capela et Nene sont envoyés à Atlanta. Les Rockets n’ont officiellement plus aucun pivot pour le moment. Minnesota récupère Malik Beasley et Juancho Hernangomez, deux jeunes joueurs, en provenance de Denver, mais aussi Evan Turner et un premier tour de draft (celui de Brooklyn) via Atlanta. Les Nuggets récupèrent eux Gerald Green et le pick des Rockets mais aussi Keita Bates-Diop des Timberwolves. Le trade implique 12 joueurs au total, le plus gros depuis 2000.

Tous les scores

Pelicans - Bucks : 108-120

Rockets - Hornets : 125-110

Nuggets - Trail Blazers : 127-99

Lakers - Spurs : 129-102