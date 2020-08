Giannis-Harden-Lebron pour le MVP, Gobert pour la passe de trois : les finalistes dévoilés

NBA - La ligue a dévoilé samedi les finalistes de ses différents trophées individuels. Alors que Giannis Antetokounmpo va tenter de conserver son titre de MVP face à James Harden et LeBron James, Rudy Gobert peut lui être sacré meilleur défenseur pour la troisième année consécutive. Zion Williamson est toujours en lice pour être élu Rookie de l'année, face à Ja Morant et Kendrick Nunn.

C'est une fin de saison inédite mais la NBA n'a pas dérogé à ses principes, en annonçant samedi les trois finalistes pour chaque récompense individuelle de la saison régulière. Et il n'y a pas de grosses surprises. Il est important de souligner que les votes ne concernent que les rencontres disputées avant l'interruption de la saison, le 11 mars dernier.

Gobert pour le triplé

Pour le titre de MVP, les trois finalistes sont le meilleur marqueur de la saison, James Harden (Houston Rockets), le meilleur passeur, LeBron James (Los Angeles Lakers), et le tenant du titre Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Le Grec a donc l'occasion de réaliser un doublé, lui qui avait été sacré l'an passé devant Harden et Paul George.

Giannis n'est pas le seul à pouvoir conserver son titre. Rudy Gobert (Utah Jazz) peut lui être sacré meilleur défenseur pour la troisième année consécutive. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) et Giannis Antetokounmpo, encore lui, accompagnent le Français dans la course au titre. Le trophée de rookie de l'année va lui se disputer entre Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Ja Morant (Memphis Grizzlies) et Kendrick Nunn (Miami Heat).

Les finalistes de chaque trophée

MVP : Giannis Antetkounmpo, LeBron James, James Harden

Défenseur de l'année : Rudy Gobert, Giannis Antetkounmpo, Anthony Davis

Rookie de l'année : Zion Williamson, Ja Morant, Kendrick Nunn

Meilleur progession de l'année : Luka Doncic, Brandon Ingram, Bam Adebayo

6e homme de l'année : Montrezl Harrell, Lou Williams, Dennis Schröder

Coach de l'année : Mike Budenholzer, Billy Donovan, Nick Nurese

