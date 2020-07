NBA - A 71 ans, Gregg Popovich, le mythique coach des San Antonio Spurs, a eu des doutes quant à sa venue à Orlando. Ayant examiné tous les aspects de la situation, "Pop" croit finalement que la bulle sera un endroit sûre.

L'entraîneur des Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, 71 ans, a déclaré samedi s'être interrogé sur sa participation à la reprise de la NBA fin juillet, mais il assure se sentir en sécurité dans la "bulle" de Disney World à Orlando (Floride).

"Si vous êtes une personne réfléchie, vous devez examiner tous les aspects de la situation, a expliqué le coach de la formation texane. Et, comme j'ai 71 ans, je me suis demandé : 'Est-ce que je veux passer mon temps ici, à travailler, dans ces conditions ?'." Selon le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), les personnes âgées sont plus à risque de développer une maladie grave due au Covid-19.

"Je le crois sincèrement - et il ne s'agit pas seulement dêtre un fidèle soldat de la NBA, j'ai été critique de temps en temps quand cela me semblait nécessaire -, je ne sais pas où on pourrait être autant en sécurité qu'ici", a toutefois résumé le technicien, nommé trois fois meilleur entraîneur de la saison en NBA. Gregg Popovich a dirigé samedi son premier entraînement depuis quatre mois, les équipes de NBA s'étant rassemblées cette semaine dans la "bulle" de Disney World pour reprendre, le 30 juillet, le championnat interrompu le 11 mars suite à l'annonce du test positif au nouveau coronavirus du Français Rudy Gobert.

