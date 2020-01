Harden et Young font exploser les compteurs… et les records

Les joueurs : Harden et Young, des triples-doubles historiques

La rencontre entre Houston et Atlanta ne s’annonçait forcément équilibrée. Ce fut pourtant l’une des plus spectaculaires de la soirée NBA d’hier. Au cœur du match, le duel épique entre James Harden et Trae Young. Si les Rockets sont repartis avec la victoire (122-115), ils ont tout de même eu du mal à se défaire de la jeune équipe des Hawks. Les Texans avaient pourtant démarré en trombe, sous l’impulsion de leur superstar. Harden a inscrit 22 points dans le premier quart temps et son équipe a alors pris 16 points d’avance (45-29). Mais le MVP 2018 s’est mis à rater des tirs. Beaucoup de tirs. Tandis que Young, lui, trouvait la mire.

Le jeune meneur star d’Atlanta a fini avec un énorme triple-double : 42 points, 13 rebonds et 10 passes décisives. Les Hawks sont revenus à trois longueurs en fin de rencontre (118-115) mais Harden les a alors achevés avec quatre lancers consécutifs, portant ainsi son total de points à 41 (à 9 sur 34 aux tirs…). Avec aussi 10 rebonds et 10 passes. Lui aussi en triple-double. C’est tout simplement la première fois dans l’histoire que deux adversaires compilent chacun un triple-double à 40 points ou plus au cours du même match.

Le match : Nikola Jokic prend le dessus sur Luka Doncic

Il y avait cette nuit un sacré choc au sommet entre deux outsiders de la Conférence Ouest, Denver et Dallas, menés par leur superstar européenne. Nikola Jokic et les Nuggets l’ont donc emporté in-extremis contre Luka Doncic et les Mavericks. Le pivot serbe a inscrit 26 de ses 33 points après la pause dont le panier pour la gagne à 7 secondes du buzzer (106-107) ! Le Slovène du Texas n’était pas en reste avec quasiment un triple-double – 27 points, 9 rebonds et 10 passes – mais ce ne fut pas suffisant pour décrocher la victoire. Il manquait à ses côtés un autre All-Star européen, Kristaps Porzingis, absent depuis cinq matches en raison de douleurs au genou.

La performance : Giannis Antetokounmpo relance les Bucks

Auteur de 30 points, Giannis Antetokounmpo a remis son équipe sur le chemin de la victoire après une défaite contre les Spurs au dernier match. Les Bucks ont battu les Warriors cette nuit (107-98) pour reprendre leur marche en avant. Ils sont toujours en tête de la ligue avec désormais un bilan de 33 victoires en 39 rencontres.

La première : Kemba Walker éjecté par les arbitres

En neuf ans de carrière, Kemba Walker n’avait jamais perdu ses nerfs au point de se faire expulser par les arbitres. Mais il faut bien une première à tout. Le meneur All-Star des Celtics a été éjecté après s’être plaint par deux fois dans un langage très fleuri auprès des hommes au sifflet. Il a donc joué seulement 18 minutes, pour 6 points inscrits, hier soir. Du coup, Boston a perdu contre San Antonio (114-129). Les Texans traversent une belle période. Ils se sont notamment offerts les Bucks puis les Celtics au cours des deux derniers matches.

Les Français : Fournier, Gobert et Ntilikina productifs

Evan Fournier retrouvait son compatriote Ian Mahinmi sur les parquets lors du duel entre Orlando et Washington hier soir. Les deux ont connu des fortunes diverses. Fournier a inscrit 19 points et son équipe l’a largement emporté (123-89) tandis que le pivot des Wizards a joué seulement 10 minutes (2 pts, 4 rbds). Autre clash entre Français à Utah, où le Jazz de Rudy Gobert affrontait les Knicks de Frank Ntilikina. Les deux joueurs ont marqué 16 points (avec aussi 16 rebonds pour Gobert) mais c’est bien l’équipe du pivot qui a gagné la rencontre (128-104).

Tous les scores

Celtics - Spurs : 114-129

Hornets - Raptors : 110-112

Pacers - Heat : 108-122

Magic - Wizards : 123-89

Hawks - Rockets : 115-122

Mavericks - Nuggets : 106-107

Pelicans - Bulls : 123-108

Jazz - Knicks : 128-104

Warriors - Bucks : 98-107