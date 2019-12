Harden fait du Harden, Gobert dominant

Le match : Harden et les Rockets se régalent

Un match entre Phoenix et Houston promet toujours un beau feu d'artifice offensif. Ce samedi, il y a ainsi encore eu une jolie orgie de paniers sur le parquet des Suns. Ce sont les Rockets qui en ont profité pour remporter une troisième victoire de rang. Et devinez qui a affolé les compteurs ? James Harden bien sûr. Epaulé par Russell Westbrook (30 pts, 10 pds) et Clint Capela (14 pts, 17 rbds), "The Beard" a planté 47 points avec un beau 9 sur 19 à trois points. En face, si Kelly Oubre a été en vue (26 pts), Devin Booker s'est montré plus discret (19 pts).

Le joueur : Whiteside, dominateur sous les cercles

Damien Lillard (29 pts) et CJ McCollum (26 pts) ont été à la hauteur. Mais l'homme de la soirée à Portland s'appelle Hassan Whiteside tant il a dominé sous les cercles face à Minnesota (113-106). Avec 16 points, 22 rebonds et 7 contres, l'ancien pivot du Heat a fait un carnage lors de la quatrième victoire de rang des Blazers.

Le tweet

Auteur de 26 points, 7 rebonds et 9 passes, Kawhi Leonard s'est offert sa première victoire à San Antonio depuis son trade.

La stat : 4

C'est le genre de stats que tout joueur aimerait éviter. Trae Young a encore alimenté la marque de belle manière pour finir avec 47 points. Le souci, c'est que l'arrière des Hawks n'a pas pu empêcher la défaite de l'Atlanta contre les Nets (122-112). Du coup, c'est la quatrième fois qu'il marque plus de 40 points et que son équipe perd. Seul Allen Iverson a fait pire lors de ses deux premières saisons dans la Ligue…

Les Bleus : Okobo en profite, Gobert impressionnant

Aligné dans le cinq des Suns pour la première fois de la saison, Elie Okobo n'a pas laissé passer l'occasion. Il s'est illustré avec 17 points et 4 rebonds. Mais le Français le plus en vue ce samedi soir a encore été Rudy Gobert. Avec 17 points, 19 rebonds et 3 contres, le pivot a permis au Jazz de l'emporter (107-114) à Charlotte où Nicolas Batum a fini avec 5 petits points (3 rbds, 3 pds).