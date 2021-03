Hard, Harder, Harden

Dur, plus dur, de plus en plus dur. Voilà ce que ressentent les adversaires face à Harden, tant le niveau de jeu du barbu (the Beard) est stratosphérique depuis deux mois qu'il porte le maillot des Nets. En l'absence de Kevin Durant et Kyrie Irving, il a encore dominé sur tous les plans avec 44 points, 14 rebonds et 8 passes à son actif. A son seul passif une exclusion à six secondes du terme après une sixième faute, signe surtout qu'il a défendu comme un acharné.

"Je me sens comme si j'étais le MVP", a lâché celui qui le fut sous le maillot de Houston en 2018. "Ce soir, la stratégie adverse consistait à empêcher les passes lobées vers nos grands, cela m'a permis d'aller au panier et de mettre des lay-ups (double-pas). Les matches sont tous différents et je prends simplement ce que la défense me donne. Il suffit de jouer de la bonne façon et d'être efficace."

A ce rythme, Harden peut croire en son étoile, d'autant que deux rivaux, actuellement blessés, perdent du terrain dans la course au MVP, LeBron James (Lakers) et Joel Embiid (Philadelphie). Pour son retour dans son ancien club, Blake Griffin s'est aussi distingué avec 17 points, dans un match très accroché, qui s'est joué sur une tentative ratée de peu de Cory Joseph pour l'égalisation au buzzer. Les Nets, qui restaient sur une correction reçue à Utah, doublent à la 2e place à l'Est Milwaukee battu à domicile par Boston (122-114). Jayson Tatum (34 pts, 7 passes) a été le bourreau des Bucks, bien aidé par Marcus Smart auteur de 7 paniers derrière l'arc (23 pts).

Utah et Gobert, cité imprenable

La 18e victoire d'affilée à domicile du Jazz contre Memphis (117-114) est méritée, mais elle n'a pas tenu à grand-chose, les Grizzlies passant près d'arracher la prolongation après avoir compté 16 points de retard à la pause. Dillon Brooks a raté le shoot égalisateur derrière l'arc, juste après en avoir mis un pour revenir à une possession dans un money-time qui a vu Donovan Mitchell marquer 12 de ses 35 points. Auparavant Rudy Gobert avait encore fait d'énormes dégâts à l'intérieur (25 pts, 9 rbds, 2 contres).

En face, le pivot lituanien Jonas Valanciunas s'est néanmoins bien défendu (14 pts, 18 rbds), tandis que la perle Ja Morant a sorti un gros match (30 pts, 11 passes). Memphis reste 9e devant Golden State, privé de Stephen Curry (coccyx) et battu pour la 4e fois d'affilée par Atlanta (124-108). Le Jazz consolide sa domination à l'Ouest où son dauphin, Phoenix a lutté pour venir à bout de Toronto (104-100), les Lakers se donnant un peu d'air à la 4e place, en battant Cleveland (100-86).

Jokic-Zion, choc de titans

Nikola Jokic, lui aussi candidat au trophée de MVP, a réussi 37 points et 9 passes pour permettre à Denver de renverser la Nouvelle-Orléans (113-108) qui a pourtant compté 11 unités d'avance à sept minutes de la fin. Son duel avec Zion Williamson, auteur de 39 points (à 16/19 aux tirs), 10 rebonds, 5 passes et 2 contres, a été dantesque. Mais le Serbe a pour lui le don de savoir prendre les matches à son compte dans le money-time, en témoignent ses neuf pions sur les treize derniers de son équipe, dont une pénétration tout en feintes qui a mis deux Pelicans sur leur séant. Les Nuggets demeurent 5e à l'Ouest, ex aequo avec Portland vainqueur à Orlando (112-105), sans Damian Lillard (genou) mais avec sa recrue, Nick Powell, déjà efficace (22 pts).

