Harrell aux Lakers qui frappent très fort

C'est un mouvement qui va faire du bruit et notamment dans le vestiaire des Clippers. Montrezl Harrell a choisi de rester à Los Angeles. Mais l'intérieur, désigné meilleur sixième homme la saison passée (18,6 points, 7,1 rebonds), change de crémerie. Et il passe chez les Lakers. Il a signé un contrat de deux ans pour 19 millions de dollars avec les champions en titre. C'est un renfort de poids pour la raquette des Angelinos, qui perdent cependant Dwight Howard parti, aux 76ers de Philadelphie, selon le Philadelphie Inquirer. Cerise sur le gâteau : ils en profitent pour affaiblir un concurrent direct.

Si l'arrivée de Montrezl Harrell pour épauler Anthony Davis et JaVale McGee sous les panneaux est un coup de maître, les Lakers ne se sont en plus pas arrêtés à cette signature plus que séduisante. Rob Pelinka, le GM californien, a aussi trouvé les moyens de prendre Wesley Matthews, l'expérimenté arrière, qui avait été laissé libre par Milwaukee, va pouvoir apporter sa défense ou encore son shoot longue distance, même s'il n'a plus le même impact qu'il y a quelques saisons.

En plus de Dennis Schroder - récupéré cette semaine dans un trade contre Danny Green et qui avait terminé deuxième aux votes des meilleurs sixièmes hommes de la NBA la saison passée derrière Harrell -, les Lakers conservent de sérieux arguments pour essayer de doubler la mise. LeBron James a de quoi avoir le sourire.

Dragic reste au Heat

C'était attendu. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour le Heat : Goran Dragic a accepté le contrat de deux ans offert par Miami. "Je suis heureux d'annoncer que je reste", a twitté le joueur, qui avait contribué à l'excellent parcours de l'équipe floridienne lors des derniers playoffs avant malheureusement de se blesser en finale. Selon le Sun Sentinel, le Slovène de 34 ans devrait toucher 37 millions de dollars sur deux années, la deuxième étant en option.

Washington : Wall veut s'en aller, Bertans reste

Ce n'est pas encore un mouvement acté, et ne concerne pas la Free Agency. Mais c’est une des informations de la nuit outre-Atlantique : John Wall pourrait changer d'air dans les prochaines semaines. D'après le toujours très bien informé Shams Charania de The Athletic, le meneur de 30 ans a demandé à être transféré à Washington, qui a prolongé Davis Bertans pour cinq ans et 80 millions de dollars.

Blessé depuis fin 2018, "No Mercy" aurait des envies d'ailleurs alors qu'il évolue aux Wizards depuis 2010. Ça tombe bien : le numéro 1 de la Draft 2010, qui dispose cependant d'un énorme contrat (nldr : il avait signé en 2017 pour 171 millions d'euros sur quatre ans et touchera donc 41 millions en 2020-2021 puis 44 en 2021-22) , est évoqué ces derniers jours pour un trade avec Russell Westbrook à Houston…

Gallinari s'engage aux Hawks

Atlanta a les moyens de s'activer sur cette Free Agency. Et les Hawks ont déjà signé un joli coup en attirant dans leurs filets Danilo Gallinari. L'ancien du Thunder, des Nuggets ou des Clippers, qui tournait encore à 18.7 points la saison passée, s'est engagé pour 61,5 millions de dollars sur trois ans avec la franchise de Géorgie, qui voulait attirer des joueurs d'expérience pour épauler sa jeune garde ! Alors, l'Italien va-t-il permettre aux Hawks de voler encore plus haut ?

Les autres infos : Fox touche le pactole, les Nets conservent Harris

Dans les autres bonnes affaires de la nuit, il faut noter que De’Aaron Fox a touché le jackpot. Le meneur a prolongé pour cinq ans avec Sacramento pour la bagatelle de 163 millions de dollars, avec une clause pouvant lui permettre d'atteindre le maximum soit 195,6 millions de dollars, selon Shams Charania de The Athletic. Limité par les pépins physiques la saison passée, il affichait quand même 21,1 points et 6,8 passes de moyenne en 51 matches. De quoi convaincre les Kings de casser la tire pour lui.

Joe Harris a lui été conservé par les Nets. L'excellent shooteur a accepté un contrat de quatre ans à 75 millions de dollars pour rester à Brooklyn avec Kevin Durant et Kyrie Irving. De son côté, Jerami Grant a su surfer sur ses excellents playoffs avec Denver. L'ailier-fort, neveu d'Horace Grant, a signé pour trois ans et 60 millions aux Pistons qui lui promettaient un rôle plus important en attaque. Enfin, le Thunder a trouvé une nouvelle fois le moyen de récupérer des tours de drafts. Encore une fois… D'après Espn, OKC a envoyé son pivot Steven Adams aux Pelicans contre notamment un futur premier tour de draft et des deuxièmes tours.

