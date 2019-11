Le phénomène Luka Doncic, 41 points, 10 passes et 6 rebonds, qui écoeure presque à lui tout seul Houston et James Harden pour offrir à Dallas une victoire de prestige : dimanche était slovène en NBA.

Le duel entre Luka Doncic et James Harden, rois du "step back" (tir après pas arrière) et autres shoots impossibles, promettait. Et si "the beard" (le barbu) n'a absolument pas démérité (32 pts, 11 passes, 9 rbds), il fut un ton en-dessous de son rival du jour. D'autant que Doncic a, contrairement à lui, énormément pesé dans le money-time.

En une poignée de secondes, il a fait plier le match avec trois actions de classe consécutives: pénétration conclue par un flotteur, malgré une main de Westbrook dans la figure, contre sur Austin Rivers et shoot à trois points en suivant, pour redonner suffisamment d'avance aux siens. Car les Mavs, où Tim Hardaway Jr (30 pts) a été aussi prépondérant, ont vu les Rockets grignoter un retard de 20 points en seconde période, après en avoir encaissé 78 (!) en première. Dallas n'avait plus réussi pareil festival offensif en 24 minutes depuis 1996. Cette cinquième victoire consécutive permet aux Mavericks de doubler Houston pour occuper la 4e place avec Utah.

Doncic, qui refuse de se laisser griser par ses performances individuelles, l'a répété: "le plus important c'est de jouer les play-offs cette saison". En attendant, il continue d'écrire l'histoire à seulement 20 ans, puisque seuls trois joueurs ont comme lui réussi quatre matches d'affilée à 30 points et 10 passes: Harden, Russell Westbrook et Michael Jordan.