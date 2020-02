Iguodala à Miami, Morris pisté par les Lakers et les Clippers : Les dernières infos de la deadline

Iguodala à Miami

Le transfert d’Andre Iguodala à Miami a été officialisé. En plus du MVP des finales 2015, le Heat récupère aussi le précieux Jae Crowder ainsi que Solomon Hill. Trois joueurs font le chemin inverse, direction Memphis : Justise Winslow, Dion Waiters et James Johnson. En revanche, ça coince un peu concernant le dossier Danilo Gallinari. La franchise floridienne essaye toujours de le convaincre de prolonger sur une courte durée avant de le faire venir en provenance d’Oklahoma City. Quant aux Grizzlies, ils alourdissent assez fortement leur masse salariale.

Johnson vers Minnesota

James Johnson ne portera pas les couleurs des Grizzlies. Il a été rerouté vers les Timberwolves. Gorgui Dieng est lui envoyé à Memphis.

Petit échange entre Denver et Washington

Jordan McRae a rejoint les Nuggets tandis que Shabazz Napier arrive aux Wizards.

Danilo Gallinari n’ira pas à Miami

Fin des négociations entre Gallinari et le Heat. L’italien veut un contrat sur trois saisons garanties alors que la franchise floridienne chercher à garder de la place sous le Cap pour l’intersaison 2021.

Bell à Memphis

Les Rockets continuent à transférer leur intérieur. Jordan Bell, fraîchement acquis aux Timberwolves, a été envoyé à Memphis, une équipe décidément très active sur le marché. Houston récupère le Brésilien Bruno Caboclo dans l’échange.

Walton Jr quitte les Clippers...

Les Clippers se sont séparés de Derrick Walton Jr, transféré aux Hawks contre du cash. Les Californiens libèrent une place au sein de leur effectif mais aussi un peu de masse salariale. Leur cible : Marcus Morris des Knicks. Les deux franchises négocieraient en ce moment même et elles seraient proches d'un accord. Les Clippers lâcheraient leur premier tour de draft en plus de Mo Harkless pour récupérer le meilleur marqueur de New York.

... Et Morris arrive

Marcus Morris va être transféré aux Clippers. La franchise californienne a un accord de principe avec les Knicks. Mo Harkless devrait finir à New York, ainsi qu'un tour de draft et peut-être un ou deux joueurs de plus.

Thompson pisté par Houston

Tristan Thompson des Cavaliers est pisté par les Rockets, qui ont donc besoin d’un nouveau pivot. Autre piste, celle menant à Christian Wood des Pistons.

Labissière aux Hawks

Déterminés à faire des économies, les Trail Blazers ont cédé Skal Labissière aux Hawks contre de l'argent.