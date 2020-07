NBA - L'ailier d'Orlando Jonathan Isaac ne s'est pas agenouillé vendredi durant l'hymne américain avant le match contre Brooklyn, devenant le premier joueur de NBA à ne pas suivre l'élan de soutien collectif à "Black Lives Matter" initié la veille pour la reprise de la saison.

Contrairement aux joueurs, entraîneurs et arbitres des rencontres Utah-Pelicans et Lakers-Clippers jeudi, ce n'est pas exactement à l'unisson que les différents acteurs de ce Magic-Nets ont posé genou à terre, pour protester contre les injustices raciales. Tous l'ont fait sauf Isaac, qui ne revêtait pas non plus le t-shirt avec inscrit dessus "Black Lives Matter", mais son maillot blanc du Magic.

Une douleur au genou ?

La raison pour laquelle le joueur afro-américain de 22 ans a choisi de ne pas s'agenouiller est inconnue, même si plusieurs médias américains évoquent une douleur au genou gauche. La franchise d'Orlando a soutenu l'initiative de (presque tous) ses membres dans un communiqué : "Nous soutenons pleinement les joueurs qui ont choisi de tirer parti de leur plateforme d'expression NBA pour envoyer un message pacifique et puissant condamnant le sectarisme, l'injustice raciale et l'utilisation injustifiée de la violence par la police, en particulier contre les personnes de couleur."

Jeudi, la saison NBA a repris ses droits dans la bulle de Disney World (Floride) après plus de quatre mois d'interruption due au coronavirus, sous le signe de "Black Lives Matter", avec cette séquence solennelle, appuyée par des commentaires des joueurs sur ce sujet après leurs matches, faisant passer le basket au second plan. "Nous comprenons ce qui se passe dans la société en ce moment et nous utilisons cette plateforme qu'est la NBA pour faire passer les messages et rester forts sur ce point. C'est un bon début", a ainsi déclaré LeBron James.

