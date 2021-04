C'est un vrai coup dur pour Jamal Murray et les Nuggets. L'arrière des Nuggets souffre d'une rupture d'un ligament croisé. Et va manquer de longs mois. Le talentueux Canadien s'est blessé tout seul lundi soir sur une pénétration anodine lors de la défaite concédée à Golden State lundi soir (116-107). Sa manière de s'arrêter tout de suite puis de se tordre de douleur en se tenant le genou au sol ont tout de suite fait craindre le pire. Et l'IRM (imagerie par résonance magnétique) passée dans la nuit a confirmé la mauvaise nouvelle.

Pour Denver, c'est une catastrophe. Les Nuggets, qui pointent à la quatrième place de la conférence Ouest, étaient revenus dans la course après un début de saison décevant. A tel point qu'ils nourrissent des ambitions de titre dans le sillage d'un Nikola Jokic en candidat au titre de MVP avec sa régularité impressionnante. Mais le pivot serbe si atypique a perdu lundi soir son meilleur lieutenant.

Un "game changer" en playoffs

Excellent dans la bulle à Orlando la saison passée (26.5 pts, 4.8 rbds, 6,6 pds), Jamal Murray avait été l'un des grands artisans de l'excellent parcours en playoffs de Denver, battu par les Lakers en finale de Conférence Ouest (4-1). Après avoir mis du temps à retrouver toute son efficacité cette saison après une courte coupure et des pépins physiques, l'ancien de Kentucky avait repris son rythme, même si son genou le gênait depuis quelques semaines.

Avec cette blessure, les Nuggets perdent leur deuxième meilleur scoreur (21,3 pts, de moyenne) et un joueur apte surtout à changer la donne en playoffs. Michael Porter Jr., déjà bien plus déterminant depuis le All Star break, ou encore Aaron Gordon vont devoir hausser encore le ton pour épauler Nikola Jokic dans sa quête. Mais ça s'annonce d'ores et déjà bien compliqué sans les talents de Jamal Murray.

